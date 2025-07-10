Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал отчет, подтверждающий, что взрыв в колонии в Еленовке в июле 2022 года организовало Министерство обороны России. Он заявил, что этот документ якобы подготовила Организация Объединенных Наций.

Однако журналисты Слідство.Інфо выяснили, что отчет не имеет никакого отношения к ООН. На самом деле его опубликовал Центр по правам человека в вооруженных конфликтах, на странице которого отмечается, что расследование «не является докладом ООН».

Реклама

Центр отмечает, что занимается детальным расследованием нарушений международного, гуманитарного и правозащитного права во время войн. Сейчас он сосредоточен на событиях в Украине и секторе Газа. Вместе с тем на сайте организации подчеркивается, что она не имеет никакой связи с ООН или другими межправительственными или государственными структурами.

Журналисты обратили внимание, что сайт, на котором появился отчет о теракте в Еленовке, создали лишь 22 мая этого года — всего за несколько дней до публикации самого документа. При этом на сайте нет никаких других материалов.

В команде омбудсмена Дмитрия Лубинца признали, что допустили ошибку в публикации. Там отметили, что распространили сообщение на основе информации, которую предоставили общественные активисты, однако сами ее не проверили.

«После выявления недостоверности, публикация была удалена. Выражаем Вам свою благодарность за проявленное внимание и обеспокоенность. Приносим извинения за допущенную ошибку», — говорится в ответе от Уполномоченного по правам человека.

30 июня Лубинец заявил, что внутренний анализ, который якобы провели сотрудники ООН, показал, что убийство украинских военнопленных в Волновахской исправительной колонии № 120 возле Еленовки было тщательно спланированным преступлением страны-агрессора РФ.

«Наконец вещи названы своими именами! В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые Вооруженные силы РФ использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрены планирование, организация и осуществление убийства», — написал тогда омбудсмен.

Теракт в Еленовке — что известно

29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые происходят по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали 193 пленных, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы Азова. Известно о по меньшей мере 50 погибших и более 70 раненых.

Российская пропаганда утверждала, что военнопленные якобы погибли из-за удара ракеты HIMARS. В октябре 2023 года этот фейк был опровергнут офисом Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Инфографика: NV

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

28 января 2025 года представитель Офиса генерального прокурора Дмитрий Марцин заявил, что руководство Еленовской колонии совместно с представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ умышленно совершали действия, которые привели к еще большим потерям украинских военнослужащих, пострадавших во время теракта.