Лубинец о теракте в Еленовке: Не получили ожидаемой международной реакции, Украина будет расследовать убийство военных 29 января, 16:08 Последствия российского теракта в колонии в оккупированной Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Через полгода со дня российского теракта в колонии в оккупированной Еленовке, в результате которого погибли украинские военные, Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества, но продолжит расследовать убийство.

Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в воскресенье, 29 января.

По его словам, о причастности к преступлению России свидетельствуют выводы специалистов о том, что взрыв произошел внутри помещения, и заявление генпрокурора: причина теракта или способ убийства — термобарическое оружие.

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«В то же время Украина не получила ожидаемой реакции от международного сообщества — нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска на место трагедии. Я неоднократно публично отмечал, что готов поехать на место трагедии, чтобы мы все узнали правду. Правду, которую мы и так знаем», — заявил Лубинец.

Он подчеркнул, что МККК не отреагировал должным образом, а позиция ООН «остается непонятной». Сначала генсек Антониу Гутерриш организовал отдельную миссию в Еленовку, а уже через пять месяцев ее расформировали без какой-либо критики в адрес РФ. Для встреч с украинской стороной, по словам Лубинца, не приложили усилий, чтобы взять наработки и документы о теракте, а российская за это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни Киеву, «фактически сорвав расследование».

«Пять месяцев — это большой срок для того, чтобы замести следы преступления, однако это малый срок для того, чтобы о нем забыть[…] Украина будет расследовать убийство наших военных в Еленовке. Уверен, что это будет еще один особый факт для специального трибунала», — подчеркнул омбудсмен.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили несовпадения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.