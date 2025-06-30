Обновлено 10 июля. Слідство.Інфо обратило внимание, что информация Лубинца не соответствовала действительности: организация, обнародовавшая отчет, не имеет отношения к ООН, а ее сайт был создан за несколько дней до появления текста расследования о теракте в Оленовке. Также в расследовании о теракте сказано, что это не доклад ООН. После обращения журналистов в офис Лубинца там заявили, что допустили ошибку, и удалили публикацию.

Об этом заявил 30 июня уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец.

«В ночь с 28 на 29 июля 2022 года в Волновахской исправительной колонии № 120 возле Оленевки Россия совершила позорный террористический акт. Тогда погибло более 50 украинских военнопленных, еще около 130 получили ранения. Сразу после взрыва Россия обвинила в этом Украину, заявив о якобы ударе ракетой HIMARS. Напомню, что МККК и ООН выразили готовность расследовать теракт. Однако уже через 5 месяцев Миссия ООН по установлению фактов по Оленевке была распущена из-за отсутствия гарантий безопасности», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Лубинца, он неоднократно пытался провести встречу с представителями ООН — чтобы передать украинские материалиы по теракту, но не преуспел в этом.

«Со своей стороны, я неоднократно пытался встретиться с участниками Миссии ООН, чтобы передать материалы, которые есть в Украине. Миссия ни разу не согласилась с ними ознакомиться. Также я предлагал российскому уполномоченному по правам человека совместно посетить место трагедии, на что тоже получил отказ. И только через год ООН опровергла ложь РФ, заявив, что теракт в Оленевке „не был вызван ракетой HIMARS!“ Вместе с тем ООН никогда публично не обвиняла Россию в теракте, даже несмотря на имеющиеся доказательства», — написал он.

Однако, как указал Лубинец, недавно группа экспертов ООН отдельно опубликовала содержательный материал с доказательствами — внутренний анализ ООН показал, что именно РФ спланировала и осуществила атаку.

«Наконец-то вещи названы своими именами! В докладе установлено оружие и боеприпасы, которые Вооруженные силы РФ использовали для убийства украинских военнопленных, а также подробно рассмотрены планирование, организация и осуществление убийства. Анализируется ход расследований со стороны России, Украины и самой ООН, а также представлены дальнейшие рекомендации для Украины. Это важный документ, который должен стать мощным толчком для продолжения расследования. Боль украинцев за Еленовку страны никуда не делась. Мы настаиваем на расследовании и справедливом наказании виновных!», — подытожил он.

Теракт в Еленовке — что известно

29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые происходят по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Инфографика: NV

В колонии оккупанты удерживали 193 пленных, в частности, защитников Мариуполя, среди которых — бойцы Азова. Известно о по меньшей мере 50 погибших и более 70 раненых.

Российская пропаганда утверждала, что военнопленные якобы погибли из-за удара ракеты HIMARS.

Бывший генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

28 января 2025 года представитель Офиса Генерального прокурора Дмитрий Марцин заявил, что руководство Еленовской колонии совместно с представителями федеральной службы исполнения наказаний РФ умышленно совершали действия, которые привели к еще большим потерям украинских военнослужащих, пострадавших во время теракта.