«Ознакомлен с ситуацией». Красный Крест предложил помощь в эвакуации раненых азовцев в Еленовке

30 июля, 00:22
Утром 29 июля россияне обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Утром 29 июля россияне обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международный комитет Красного Креста предложил помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленовке и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что МККК ознакомлен с ситуацией в Еленовке.

«Международному комитету Красного Креста известны сообщения о нападении на объект, где содержались военнопленные и другие лица, лишенные свободы, в Еленовке. Наши мысли со всеми ранеными и семьями, которые отчаянно пытаются узнать, живы ли их близкие, ранены или убиты», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
Алексей Мельник
Алексей Мельник
Это не ошибочный удар. Каким был мотив убийства пленных бойцов Азова в Еленовке

МККК предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы.

«Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимое лечение и чтобы с телами погибших обращались достойно», — подчеркнули в организации.

В МККК также заявили, что запросили доступ для определения состояния здоровья и состояния всех людей, находившихся на месте во время нападения. Кроме того, налажен контакт с семьями.

Читайте также:

Последствия обстрела колонии в Еленовке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Чудовищное преступление РФ». Что стоит за массовым убийством пленных азовцев в Еленовке и публикацией видео с пытками военного ВСУ

28 июля в Сети появилось видео того, как российские военные жестоко пытают украинского пленного, отрезая ему гениталии канцелярским ножом. А утром 29 июля обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова, в результате чего погибло не меньше 40 человек.


Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Батальон Азов Оккупант Красный Крест Еленовка МККК Война на Донбассе Война в Украине Военнопленные Полк Азов Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
После 40 жизнь только начинается

На внутреннем валютном рынке украинцам предстоит выяснить, есть ли жизнь после 40. После 40 гривен за доллар

29 июля, 17:17
Мнения
Дайан Фрэнсис
Редактор канадского National Post
Казахстан бросает вызов Путину. Чем это может закончиться

Хочу подробнее написать о важном геополитическом событии в войне против России, которое пропустили ведущие средства массовой информации

29 июля, 16:50
Мнения
Херсон уже практически отрезан от других оккупированных территорий, отмечают в Министерстве обороны Великобритании (Фото:Alexander Ermochenko / REUTERS)
Взять Херсон /
Западные СМИ — о стратегии, тактике и перспективах одной из самых амбициозных операций ВСУ в этой войне
29 июля, 15:24
События
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X