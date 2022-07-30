«Ознакомлен с ситуацией». Красный Крест предложил помощь в эвакуации раненых азовцев в Еленовке 30 июля, 00:22 Утром 29 июля россияне обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международный комитет Красного Креста предложил помощь в эвакуации раненых украинских военных в Еленовке и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.



Отмечается, что МККК ознакомлен с ситуацией в Еленовке.

«Международному комитету Красного Креста известны сообщения о нападении на объект, где содержались военнопленные и другие лица, лишенные свободы, в Еленовке. Наши мысли со всеми ранеными и семьями, которые отчаянно пытаются узнать, живы ли их близкие, ранены или убиты», — говорится в сообщении.

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МККК предложил помощь в эвакуации раненых и безвозмездной передаче медикаментов, защитного снаряжения и материалов для судебно-медицинской экспертизы.

«Нашим приоритетом сейчас является обеспечение того, чтобы раненые получали жизненно необходимое лечение и чтобы с телами погибших обращались достойно», — подчеркнули в организации.

В МККК также заявили, что запросили доступ для определения состояния здоровья и состояния всех людей, находившихся на месте во время нападения. Кроме того, налажен контакт с семьями.

28 июля в Сети появилось видео того, как российские военные жестоко пытают украинского пленного, отрезая ему гениталии канцелярским ножом. А утром 29 июля обстреляли тюрьму в Еленовке, в которой содержат пленных бойцов Азова, в результате чего погибло не меньше 40 человек.





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