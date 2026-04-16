Подозреваемых в совершении теракта в Броварах отправили под стражу

Подозреваемым в совершении теракта в Броварах 16 апреля избрали меру пресечения (Фото: Главное управление Национальной полиции в Киевской области)

Соломенский суд Киева избрал подозреваемым в совершении теракта в Броварах меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщили в полиции в четверг, 16 апреля.

Подозреваемые — 23-летний местный житель, который обеспечил наблюдение за будущим местом совершения преступления, и 17-летний житель Черновицкой области, который непосредственно изготовил и заложил взрывчатку.

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15 апреля им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК (совершение террористического акта). Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 13 апреля возле частного дома в Броварах прогремел взрыв.

«Рядом находился 36-летний мужчина, который получил легкие повреждения. Взрывчатку заложили возле забора и активировали дистанционно с помощью телефонного звонка. Для фиксации теракта закрепили мобильное устройство на уличной электроопоре», — рассказали в прокуратуре.

Как отметили в полиции, молодые люди действовали по указанию спецслужб РФ за обещание получить денежное вознаграждение. Во время обысков у них изъяли телефоны, сим-карты, и компоненты взрывчатки.