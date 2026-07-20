На основании материалов СБУ двое завербованных ФСБ РФ лиц, совершивших теракт возле ТЦК в Каменце-Подольском в феврале 2025 года, получили тюремные сроки. Один из них осужден на пожизненное, другой — на 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в понедельник, 20 июля.

Там напомнили, что сотрудники СБУ задержали обоих мужчин, устроивших взрыв, в течение суток после теракта и задокументировали их связь с ФСБ РФ.

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Как установило расследование, российскими агентами оказались местный наркозависимый и студент профессионального колледжа, которому на момент совершения преступления было 17 лет.

Обоих завербовали через Telegram-канал по поиску «легкого заработка». Исполнители действовали отдельно друг от друга, но выполняли указания общего куратора из ФСБ.

По его инструкции несовершеннолетний изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционной активацией и начинил его металлическими гайками. Самодельную бомбу он оставил в заранее подготовленном тайнике и «отчитался» перед куратором.

Второй агент должен был забрать взрывчатку из тайника и доставить ее к районному ТЦК для подрыва.

Для выполнения задания мужчина сначала провел доразведку вблизи военного объекта и установил там замаскированную телефонную камеру с удаленным доступом. Опасаясь, что его ликвидируют как «лишнего свидетеля», он «втемную» поручил курьеру доставить взрывное устройство к месту запланированного теракта под видом обычной почтовой посылки.

После прибытия сотрудника службы доставки на место россияне дистанционно подорвали взрывное устройство. В результате взрыва один человек погиб, еще семеро пострадали.

В ходе обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами контактов с ФСБ, а также инструменты и комплектующие для изготовления самодельных взрывных устройств.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал обоих виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 3 ст. 258 (террористический акт, повлекший гибель человека);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

ч. 2 ст. 263−1 (незаконное изготовление взрывчатого вещества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Исполнитель теракта приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Второму агенту, с учетом того, что на момент совершения преступления он не достиг совершеннолетия, суд назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

5 февраля 2025 года возле ТЦК в Каменце-Подольском Хмельницкой области прогремел взрыв. В результате погиб курьер, доставивший к зданию ТЦК посылку, которая оказалась взрывным устройством.

17 февраля 2025-го СБУ сообщила о задержании двух подозреваемых в совершении преступления. Там уточнили, что их задержали в течение суток после взрыва, а затем задокументировали их связь с российской спецслужбой.