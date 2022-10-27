Во время совершения теракта в Еленовке российские оккупанты использовали Шмели — и.о. главы СБУ 27 октября, 11:44 Характер разрушений указывает на использование войсками РФ в Еленовке термобарического оружия (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Во время совершения теракта в колонии Еленовки, где российские оккупанты удерживают в плену украинских военнослужащих, применили, в том числе термобарическое оружие — огнемет Шмель, сообщил и.о. главы СБУ Василий Малюк.

«Не буду вдаваться в детали, но скажу, что по последним данным там были использованы в том числе так называемые Шмели. Время пройдет, расставим точки над „i“. Но уже давно и для нас, и для мирового сообщества ясно, что это было», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Видео дня

По словам Малюка, на данный момент украинские правоохранители проводят досудебное расследование.

«У нас есть серьезные доказательства, в том числе полученные негласно. Ряд вернувшихся азовцев также предоставляют важные сведения», — резюмировал руководитель СБУ.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории в Донецкой области.

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.