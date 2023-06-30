Россия готовит «информационное алиби» перед терактом на ЗАЭС — Центр противодействия дезинформации
ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Страна-террорист Россия готовит «информационное алиби» перед возможным терактом на Запорожской АЭС. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации СНБО в Telegram.
В Центре отметили, что основный нарратив, который транслируют кремлевские пропагандисты, — ложь спикера МИД страны-агрессора Марии Захаровой о том, что теракт на ЗАЭС якобы готовит Украина.
«Обвиняя Украину, преступная власть Кремля готовит себе инфоалиби перед очередным терактом, о котором сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины», — сказано в сообщении ЦПД.
В Центре также напомнили, что Россия не впервые использует ядерный шантаж, чтобы «повысить уровень напряжения и влияния на Украину и проукраинскую коалицию».
Ранее на фейки Захаровой отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что у современных российских чиновников «катастрофа с логикой», поскольку именно российские войска контролируют ЗАЭС, минируют «все, что можно было заминировать», выжигают оккупированные территории и атакуют объекты критической инфраструктуры Украины, при этом обвиняя в якобы «подготовке к теракту» именно Украину.
Угроза подрыва ЗАЭС Россией — что известно
25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне закончили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.
22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
По данным ГУР, российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС.
29 июня в Украине начались специальные учения для подготовки к возможному российскому теракту на ЗАЭС.