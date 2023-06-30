Россия готовит «информационное алиби» перед терактом на ЗАЭС — Центр противодействия дезинформации 30 июня, 17:49 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Страна-террорист Россия готовит «информационное алиби» перед возможным терактом на Запорожской АЭС. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации СНБО в Telegram.

В Центре отметили, что основный нарратив, который транслируют кремлевские пропагандисты, — ложь спикера МИД страны-агрессора Марии Захаровой о том, что теракт на ЗАЭС якобы готовит Украина.



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«Обвиняя Украину, преступная власть Кремля готовит себе инфоалиби перед очередным терактом, о котором сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины», — сказано в сообщении ЦПД.

В Центре также напомнили, что Россия не впервые использует ядерный шантаж, чтобы «повысить уровень напряжения и влияния на Украину и проукраинскую коалицию».

Ранее на фейки Захаровой отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он заявил, что у современных российских чиновников «катастрофа с логикой», поскольку именно российские войска контролируют ЗАЭС, минируют «все, что можно было заминировать», выжигают оккупированные территории и атакуют объекты критической инфраструктуры Украины, при этом обвиняя в якобы «подготовке к теракту» именно Украину.

Угроза подрыва ЗАЭС Россией — что известно

25 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне закончили подготовку к возможному теракту на оккупированной ими Запорожской АЭС. Возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

По данным ГУР, российские оккупанты уменьшают присутствие на территории ЗАЭС.

29 июня в Украине начались специальные учения для подготовки к возможному российскому теракту на ЗАЭС.