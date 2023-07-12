Оккупанты разместили мины в машинных залах ЗАЭС — Минобороны 12 июля, 18:16 ЗАЭС (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

По данным министерства обороны Украины, российские военные проводят минирование объектов на территории захваченной ими Запорожской АЭС.

Об этом в среду, 12 июля, сообщает Military Media Center в Telegram.

Минирование территории Запорожской АЭС россиянами является целенаправленным шагом и создает угрозу на объекте, отмечает медиацентр.

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По информации центра, российские оккупанты установили управляемые и неуправляемые противопехотные мины в технических помещениях и машинных залах Запорожской АЭС.

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22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».



Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.



2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборационистов покинула ЗАЭС и выехала из Энергодара.



4 июля в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ предупредили, что российские оккупанты разместили на крыше третьего и четвертого энергоблоков захваченной ими ЗАЭС предметы, похожие на взрывные устройства. Россияне могут взорвать их, не повредив энергоблоки, чтобы создать картинку «обстрелов» со стороны Украины.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

6 июля Буданов отметил, что Украина смогла публичными и непубличными действиями уменьшить угрозу на ЗАЭС. Руководитель ГУР МО убежден, что угрозы на ЗАЭС будут постоянными, пока россияне не покинут ядерный объект.

7 июля представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что предметы на крыше могут быть как средствами радиоэлектронной борьбы, так и другими объектами, которые страна-агрессор может использовать для провокаций на ЗАЭС.