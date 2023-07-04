Из-за событий вокруг ЗАЭС северную границу Украины усилят военными и техникой — Наев
Сергей Наев (Фото:НОВИНИ КОС ЗСУ/Telegram)
Командующий ОК Север Сергей Наев рассказал подробнее о решении усилить северную границу Украины защитниками и боевой техникой на фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС.
У себя в Telegram генерал-лейтенант написал, что работа на этом направлении продолжается круглосуточно с того момента, как российских оккупантов выбили с севера Украины. Там строят противотанковые заграждения, создают минные поля и укрепляют линию обороны.
Наев подчеркнул, что благодаря эффективной работе разведки Украина хорошо изучила врага и знает о его планах, а защитники готовы уничтожить любого, кто посягнет на украинскую территорию.
В обращении генерал также рассказал, что во вторник, 4 июля, посетил участок государственной границы, проверил его защищенность и готовность пограничников.
30 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил Наеву и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному укрепить границу с Беларусью.
22 июня Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».
Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.
2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.
В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.