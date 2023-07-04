Из-за событий вокруг ЗАЭС северную границу Украины усилят военными и техникой — Наев 4 июля, 16:42 Сергей Наев (Фото:НОВИНИ КОС ЗСУ/Telegram)

Командующий ОК Север Сергей Наев рассказал подробнее о решении усилить северную границу Украины защитниками и боевой техникой на фоне угрозы российского теракта на Запорожской АЭС.

У себя в Telegram генерал-лейтенант написал, что работа на этом направлении продолжается круглосуточно с того момента, как российских оккупантов выбили с севера Украины. Там строят противотанковые заграждения, создают минные поля и укрепляют линию обороны.



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Наев подчеркнул, что благодаря эффективной работе разведки Украина хорошо изучила врага и знает о его планах, а защитники готовы уничтожить любого, кто посягнет на украинскую территорию.

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В обращении генерал также рассказал, что во вторник, 4 июля, посетил участок государственной границы, проверил его защищенность и готовность пограничников.

30 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Ставки верховного главнокомандующего поручил Наеву и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному укрепить границу с Беларусью.

22 июня Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на захваченной ею Запорожской АЭС и «все для этого подготовила».

Глава украинской разведки Кирилл Буданов также заявил, что россияне завершили подготовку к возможному теракту на оккупированной ЗАЭС. По его информации, возле четырех из шести энергоблоков разместили технику со взрывчаткой, также заминирован охладитель.

2 июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что часть персонала Росатома и коллаборантов покинула ЗАЭС и уехала из Энергодара.

В Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях начались масштабные специальные учения по подготовке на случай подрыва российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Инфографика: NV