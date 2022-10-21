Риск «исторической катастрофы». Что известно об угрозе российского теракта на Каховской ГЭС, сценариях и последствиях подрыва ее дамбы 21 октября, 13:07 Сюжет Каховская ГЭС была оккупирована в первые дни российского вторжения (Фото:uhe.gov.ua)

20 октября президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовится устроить новый масштабный теракт — взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области, откуда наступление ВСУ постепенно вытесняет российских оккупантов.

НВ собрал главное, что важно знать о вероятности и последствиях такой катастрофы, о ситуации на Каховской ГЭС с начала оккупации, а также напоминает об опыте подрыва плотины ДнепроГЭС советской армией в 1941 году.



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Что известно о рисках катастрофы из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС

Наиболее детально о такой опасности 20 октября рассказал президент Украины Владимир Зеленский — в речи перед Европейским советом и в традиционном вечернем обращении к украинцам.

"По нашей информации, агрегаты и дамба Каховской ГЭС заминированы российскими террористами", - рассказал Зеленский, подчеркнув, что "подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу". Он напомнил, что эта гидроэлектростанция - один из крупнейших энергообъектов Украины, а дамба ГЭС удерживает около 18 миллионов кубометров воды. "Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон", - подчеркнул президент Украины.

Он перечислил также другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и ее дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч жителей юга Украины, которые могут пострадать от вызванного подрывом дамбы наводнения;



может быть разрушено снабжение водой значительной части юга Украины и Крыма. «Севернокрымский канал в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС просто исчезнет […] Вот это настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму», — подчеркнул Зеленский;

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь «в ода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища»;

ода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища»; общие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов «исторической катастрофы».

Инфографика: НВ

Слова Зеленского подтвердил также секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что подрыв Каховской гидроэлектростанции приведет к катастрофе с огромным количеством человеческих жертв, однако это ударило бы и по самим оккупантам, в частности в Крыму.

«Если они прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда [в Крым] быть не может, — подчеркнул Данилов. — Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и производят электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать, и у нас есть информация по этим вещам», — подчеркнул Данилов.

По информации Украины, о подготовке к теракту свидетельствует не только минирование дамбы. «Украинских работников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию», — добавил украинский президент еще один признак планирования российской операции.

Зеленский также предупредил, что подобную операцию Россия может провести "под фальшивым флагом" — то есть после подрыва дамбы российскими военными РФ обвинит в этом теракте Вооруженные силы Украины.

"Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся», — обратился президент Украины к Европейскому совету.

Именно поэтому Зеленский призвал к ряду шагов, которые позволили бы предотвратить катастрофу:

направить международную наблюдательную миссию на Каховскую ГЭС;

вернуть на гидроэлектростанцию украинский персонал;

обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы.

При этом Зеленский убежден: если Россия готовит теракт на Каховской ГЭС и всерьез рассматривает такой сценарий, то это означает, что террористы очень четко осознают: им не удержать не только Херсон, но и весь юг нашей страны, в том числе и Крым.

Дополнительным признаком подготовки РФ к возможному теракту на Каховской ГЭС стала активность российской пропаганды на информационном фронте.

18 октября в России распространили постановочное « интервью» генерала Сергея Суровикина, который с недавних пор является командующим войсками РФ в войне против Украины. В нем Суровикин лживо обвинил Украину в применении якобы «запретных методов войны в районе города Херсона», а также в подготовке «массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и нанесения массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей».

Его риторику поддержали также херсонские главари коллаборантов, в частности Владимир Сальдо заявил о якобы «прямой опасности затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС», чем оправдал необходимость принудительной эвакуации жителей правобережья Херсонской области в Россию.

Депутат Херсонского областного Сергей Хлань 19 октября подчеркнул, что подобные заявления Сальдо и Суровикина о якобы угрозе затопления населенных пунктов региона из-за действий ВСУ — откровенная ложь. Он также предположил, что таких действия можно ожидать от самой армии РФ, включая подрыв дамбы российскими военными.

«Суровикин сказал, что атаку по дамбе готовят ВСУ. Это неправда и мы все это знаем. Рисковать жизнями наших людей украинские вооруженные силы не будут, — напомнил Хлань. — А значит, таких провокаций следует ожидать от тех, кто их анонсировал, как было уже десятки раз. Однако подрыв лишит Северокрымский канал воды. Поэтому все это больше похоже на то, что решисты придумали причину, почему уходят на другой берег. Не из-за поражения, а ради «безопасности».

Советник главы ОП Михаил Подоляк даже обнародовал «настоящий план Суровикина» относительно Каховской ГЭС попунктно. По его мнению, этот план, который может обернуться техногенной катастрофой, включает следующие шаги:

минирование дамбы и трансформаторов;

принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию.

затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и прикрыть собственное отступление.

Как Генштаб ВСУ и аналитики оценивают вероятность такого теракта со стороны РФ

Российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай» — в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области, сообщила 21 октября руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

«Факт минирования известен, они постоянно поступают так, когда отступают, чтобы усложнить продвижение наших войск. Россияне знают, что мы будем гнать их до самой границы», — подчеркнула Гуменюк.

В то же время, предположила она, разговоры о подрыве ГЭС могут быть и «пустыми спекуляциями информационного характера».

Многие украинские и западные аналитики соглашаются с данными украинских чиновников и Генштаба ВСУ о вероятной подготовке теракта РФ на Каховской ГЭС.

Американский Институт изучения войны (ISW) последние дни пристально следит за этой темой, считая, что Россия ныне «создает информационную основу для нападения на Каховскую ГЭС» посредством операции под фальшивым флагом. Именно так аналитики ISW расценили заявления Суровикина и Сальдо в своей сводке по итогам 19 октября, а на следующий день обратили внимание на то, что российская пропаганда принялась активно распространять тему угрозы Каховской дамбе со стороны ВСУ.

В частности, на российском телевидении и в провоенных Телеграм-пабликах сейчас массово публикуют карту затопления территорий Херсонской области в случае прорыва дамбы.

К примеру, вот один из таковых постов из пропагандистского российского Телеграм-канала Рыбарь:

А другой провоенный российский паблик Readovka распространяет лживую информацию о том, что ВСУ якобы "могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами», запустив их «по Днепру в сторону станции».

Эксперты Института изучения войны убеждены, что такими волнами лжи Россия пытается создать информационные условия для того, чтобы российские силы «подорвали дамбу после того, как они уйдут из западной части Херсонской области», а затем обвинить в этом украинские силы.

"Российские военные, вероятно, считают, что прорыв дамбы может прикрыть их уход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку", - считают в ISW. В таком случае армия РФ может повредить дамбу и возложить на Украину ответственность за ущерб и гибель людей — и одновременно затмить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной части Херсонской области.

Реальность коварного плана РФ признает и украинский военный эксперт Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова.

«Командующий армией РФ в Украине Сергей Суровикин на днях анонсировал „непростые решения“. Как я понимаю это? Как правило, они заранее пытаются обвинить кого-нибудь в том, что намерены сделать сами. Подрыв дамбы Каховской ГЭС я считаю вполне возможным. Какие-то диверсии на Запорожской АЭС тоже считаю возможными», — заявил Сунгуровский в колонке для НВ.

Он добавил, что таким планам врага отвечает и депортация населения из Херсона, которую оккупанты уже проводят в области. «Депортация херсонцев — живой щит для [российских] отступающих войск. Ставили эксперименты по переправе мирного населения катерами. Пустили внутри паром с ротой и техникой, а с обеих сторон эти катера. И мы уже не можем стрелять», — привел пример Сунгуровский.

Он предполагает, что на фоне отступления россияне могут попробовать «стереть Херсон с лица земли — повторить Мариуполь». «Это как наказание украинцам за то, что мы посмели не повиноваться царю русскому. Для людей, не ограниченных моралью, это раз плюнуть. Они уже сейчас готовят такие позиции для того, чтобы, отведя свои войска, иметь возможность дальнобойной артиллерией доставать в Херсон», — подчеркнул аналитик.

В то же время он выразил убеждение, что эти «замысловатые» планы российского Генштаба известны Генштабу ВСУ. «Учитывая все предыдущие события, найдется противоядие и на эти хитрые планы. Надеюсь на это», — резюмировал Сунгуровский.

Как работает Каховская ГЭС с начала оккупации и есть ли другие риски для станции

Построенная в середине 1950-х Каховская ГЭС является последней ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Она расположена на юге Украины в 5 км от города Новая Каховка (Херсонская область). Дамба Каховской ГЭС стратегически важна не только из-за энергетических мощностей, но и потому, что соединяет правый и левый берега Днепра (автомобильный и железнодорожный мостовые переходы через дамбу).

Именно вблизи Новой Каховки в городке Таврийск берет свое начало Северокрымский канал — ирригационное сооружение, которое до 2014 года обеспечивало около 85% потребностей Крыма в пресной воде. После того как Россия оккупировала и аннексировала Крым, Украина перекрыла этот канал — тогда как оккупанты и Кремль долго и тщетно пытались заставить Украину возобновить его работу, однако отказываясь освободить полуостров от российской оккупации.

Поэтому в первые дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года российские оккупанты захватили Каховскую ГЭС и начало Северокрымского канала.

Однако Каховская ГЭС даже под оккупацией работала в украинской энергосети, рассказал в начале сентября в интервью DW Вадим Рассовский, главный инженер ЧАО Укргидроэнерго — крупнейшей гидрогенерирующей компании Украины, в состав которой входит и Каховская ГЭС.

Рассовский рассказал, что по состоянию на тот момент (первая неделя сентября) из шести агрегатов ГЭС функционировали четыре, то есть станция работала на 2/3 установленной мощности.

Основной украинский персонал, который необходим для обеспечения надежной работы станции, получил допуск на станцию и, по крайней мере, до начала сентября мог продолжать работу. Хотя руководителю ГЭС и главному инженеру по согласованию с Укргидроэнерго пришлось выехать на подконтрольную Украине территорию. «Они держались там до последнего, но когда дошло до давления оккупантов по сотрудничеству и того, что они были вынуждены подписывать какие-то бумаги, то им пришлось эвакуироваться», — пояснил представитель Укргидроэнерго.

По словам Рассовского, хотя прямая диспетчерская связь со станцией отсутствовала, дважды в сутки представители Укргидроэнерго могли связываться с персоналом, чтобы согласовать режим работы и установить суточную нагрузку - что потом работникам станции приходилось согласовывать еще и с оккупантами.

Ежесуточно удавалось проводить смену дежурного персонала и людей. Они добирались на работу водным транспортом, «так как мост через шлюз сейчас разрушен, и из Новой Каховки на станцию не попасть», напомнил Рассовский.

До сентября режим работы станции удавалось устанавливать в соответствии с потребностями Украины, хотя российские солдаты находились на станции круглосуточно. Ранее на Каховскую ГЭС приезжали и представители Русгидро, но в большинстве своем в производственный процесс не вмешивались.

Тогда же, в начале сентября, главный инженер ЧАО Укргидроэнерго описал возможные сценарии угроз для Каховской ГЭС и ее дамбы, кроме подрыва:

«с точки зрения надежности сооружения, влияния на окружающую среду, то если на самой станции не будет активных боевых действий, которые могут привести к разрушениям, то все нормально»;

если станция будет остановлена из-за повреждения линии питания или еще чего-то — какого-либо вреда, который бы привел к катастрофе, не будет. ( «Просто постепенно будет наполняться водохранилище, а затем переливом через водосливную плотину мы управляемо будем сбрасывать избыток воды. В таком режиме не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления. И в таком состоянии ГЭС может находиться неограниченно долго. Если мы отсоединены от сети, то задача станции – обеспечить собственные потребности для эксплуатации станции», — объяснил Рассовский);

или еще чего-то — какого-либо вреда, который бы привел к катастрофе, не будет. «Просто постепенно будет наполняться водохранилище, а затем переливом через водосливную плотину мы управляемо будем сбрасывать избыток воды. В таком режиме не будет ни прорыва дамбы, ни обмеления. И в таком состоянии ГЭС может находиться неограниченно долго. Если мы отсоединены от сети, то задача станции – обеспечить собственные потребности для эксплуатации станции», — объяснил Рассовский); повреждение мостовых сооружений , опирающихся на само сооружение плотины, не вредит работе станции;

, опирающихся на само сооружение плотины, не вредит работе станции; «если что-то « прилетит» в здание, то на этот случай у нас разработан сценарий, как действовать ( «Оборудование станции будет законсервировано. Это означает, что все агрегаты будут отключены, сняты с сети, отключено давление, направляющие будут закрыты»).

Вадим Рассовский рассказывал об этих угрозах в начале осени, когда еще не было риска подрыва плотины Каховской ГЭС из-за минирования ее россиянами. Тогда опытный инженер напоминал, что станция строилась в 1952-1956 годах и рассчитана выдержать «даже самые большие нагрузки». «Какие-то разрушения гидромеханического оборудования могут быть, но это не катастрофа, вода будет просто сливаться, но чтобы была повреждена сама постройка - это маловероятно, примерно равно нулю», — уверял он полтора месяца назад, очевидно, не ожидая плана минирования россиянами агрегатов и дамбы станции.

Историческая трагедия: как СССР взорвал ДнепроГЭС во время Второй мировой

81 год назад Украина уже могла убедиться, какие последствия имеет подрыв плотины мощной ГЭС. 18 августа 1941 г. советская армия и НКВД, отступая на фоне наступления сил нацистской Германии, взорвали дамбу ДнепроГЭСа в Запорожье.

В результате взрыва в плотине возникла пробоина длиной 175,5 метров и высотой 21,2 м, из-за которой вниз по Днепру устремилась почти шестиметровая волна. Согласно свидетельствам инженера-строителя Федора Пигидо-Правобережного, впоследствии историка и культурного деятеля украинской диаспоры в Германии, в результате подтопления расположенных ниже плотины районов города и населенных пунктов погибли около 20 тысяч человек.

Днепровская ГЭС после подрыва советскими силами в 1941 году / Фото: Wikimedia

Как рассказывал Радио Свобода запорожский историк Владимир Лиников, акт был спланирован: подвоз и закладка взрывчатки заняли несколько дней, 16 августа взрывчатка уже лежала в «теле» плотины.

Другой историк Борис Соколов также в интервью Радио Свобода называл подрыв дамбы ДнепроГЭС «бессмысленной глупостью». По его словам, при отступлении советских сил имело смысл только уничтожение турбин ДнепроГЭС и разрушение машинного зала, чтобы не дать врагу воспользоваться мощностями станции.

«Немцам турбины было уже не восстановить, и они поставили свои, – напоминал Соколов. — А что касается подрыва плотины, это была, по большому счету, большая глупость. Потому что немцы эту брешь в плотине все равно заделали. И ДнепроГЭС саму по себе эксплуатировали. А в результате взрыва плотины погибли те советские солдаты, которые в этот момент переправлялись по плотине, плюс было затоплено еще занятое в тот момент советскими войсками Запорожье, были затоплены значительные части советских войск, которые находились ниже по течению, или они были отрезаны водой и вынуждены были сдаться в плен. То есть это была бессмысленная глупость», — подчеркнул Соколов.