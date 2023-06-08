Погиб украинский военный, под руководством которого удалось спасти более 130 херсонцев
Владимир Кавулич был начальником координационного штаба добровольческого формирования Фемида в составе 124 бригады ТРО. (Фото:Настя Крем/Facebook)
Во время спасательной операции в Херсонской области в среду, 7 июня, погиб украинский военный Владимир Кавулич, под руководством которого удалось спасти более 130 херсонцев.
Об этом сообщила в Facebook жена украинского защитника Анастасия.
Владимир Кавулич был начальником координационного штаба добровольческого формирования Фемида в составе 124 бригады ТРО.
«Когда враг взорвал Каховскую ГЭС, они с собратьями организовали спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы. Эвакуировали их, а между тем не прекращались обстрелы. Под его руководством было спасено более 130 херсонцев», — пишет она.
Анастасия сообщила, что вчера ее муж вместе с другими бойцами отправился на помощь жителям Херсонской области и их лодка попала в сильное течение. Вместе с Владимир Кавуличем погиб его товарищ с позывным Юг.
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.
Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.
Президент также назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.
Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.