Погиб украинский военный, под руководством которого удалось спасти более 130 херсонцев 8 июня, 19:53 Владимир Кавулич был начальником координационного штаба добровольческого формирования Фемида в составе 124 бригады ТРО. (Фото:Настя Крем/Facebook)

Во время спасательной операции в Херсонской области в среду, 7 июня, погиб украинский военный Владимир Кавулич, под руководством которого удалось спасти более 130 херсонцев.

Об этом сообщила в Facebook жена украинского защитника Анастасия.

Владимир Кавулич был начальником координационного штаба добровольческого формирования Фемида в составе 124 бригады ТРО. У бойца остался сын Лев.

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«Когда враг взорвал Каховскую ГЭС, они с собратьями организовали спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы. Эвакуировали их, а между тем не прекращались обстрелы. Под его руководством было спасено более 130 херсонцев», — пишет она.

Анастасия сообщила, что вчера ее муж вместе с другими бойцами отправился на помощь жителям Херсонской области и их лодка попала в сильное течение. Вместе с Владимир Кавуличем погиб его товарищ с позывным Юг.

Фото: Настя Крем/Facebook

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление. Пострадает также левобережье региона, которое контролируют оккупанты.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Президент также назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Украина и ООН согласовали план эвакуации населения из оккупированного Левобережья Херсонской области при условии обеспечения возможности безопасного проезда на оккупированные территории.