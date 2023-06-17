Amnesty International подтверждает, что россияне препятствовали спасению людей после теракта на Каховской ГЭС 17 июня, 15:08 В Херсоне спасатели и волонтеры вытаскивают людей и животных, которые оказались в водной ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:Сергей Окунев / NV)

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что оккупационные войска не только провалили эвакуацию украинцев после теракта на Каховской ГЭС, но и не давали возможности волонтерам помогать пострадавшим.

Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг, 15 июня.

Amnesty International обвиняет российские оккупационные власти в «бездушном пренебрежении человеческой жизнью» и «нарушении их обязательств как оккупационных властей».

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«Оккупационные российские войска продемонстрировали бездушное пренебрежение к человеческой жизни и человеческому достоинству, явно сосредоточившись почти исключительно на собственных нуждах безопасности. Их неспособность провести организованную эвакуацию, блокирование усилий волонтеров в поддержку гражданских лиц и проведение „фильтрации“ эвакуированных без российских паспортов нарушают их обязательства как оккупационных властей и ставят под угрозу жизни», — заявила региональный исследователь Amnesty International Анна Райт.

Организация со ссылкой на жителей оккупированных Олешек сообщает, что после того, как несколько семей перебрались на возвышенность и застряли там как минимум на двое суток, «россияне вместо их эвакуации разместили вооруженный персонал по периферии этого импровизированного острова».

«Российские оккупационные силы должны в срочном порядке выполнить свои обязательства согласно международному праву, организовав безопасную и достойную эвакуацию мирных жителей из подконтрольных им районов затопления. Они также должны позволить волонтерам и международным спасательным группам доставлять гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей из пострадавших от наводнения регионов», —добавила Райт.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

11 июня в результате атаки россиян на лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега на Херсонщине, погибли три человека, еще 23 получили ранения.

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