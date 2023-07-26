«Все в крови». Правозащитники реконструировали события теракта в Оленовке 26 июля, 18:19 Акция протеста (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Медийная инициатива по правам человека представила расследование об убийстве бойцов полка Азов во время теракта в Оленовской колонии № 120 на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщает Суспільне.

Как рассказали авторы расследования Татьяна Катриченко и Мария Климик, для реконструкции событий ночи массового убийства пленных с 28 на 29 июля 2022 года команда медийной инициативы опросила свидетелей этого преступления. В момент убийства они находились внутри барака. Тогда в результате двух взрывов погибли около 50 «азовцев», еще более 70 получили тяжелые травмы.

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«Мы с командой решили сделать параллельный опрос. Параллельное расследование. Понятно, что нам не удалось за короткое время установить весь круг ответственных. Мы не можем говорить, что наше расследование окончательное. Но по крайней мере мы пытались поговорить с освобожденными из плена военнослужащими, которые были в бараке. Были ранены. Какие были потом на месте преступления в тот день. И попытаться воспроизвести события для того, чтобы понять, что произошло на территории Оленовской колонии», — рассказала Татьяна Катриченко.

Мария Климик, соавтор расследования, журналистка Медийной инициативы по правам человека, сообщила, что накануне теракта пленных «азовцев» начали переводить в отдельное помещение на территории промзоны.

«Мы пытались воспроизвести со слов освобожденных ребят, которые находились в ту ночь в бараке и по их словам мы воспроизвели примерно все, как происходило в период с 27 по 29 июля. Началось все с того, что за неделю до этого события колонией начали ходить слухи о некоторых списках.То есть, людей куда-то должны были выводить. Впоследствии оказалось, что эти списки — это были эти 198 азовцев, которых впоследствии перевели в эту промзону. О существовании этой промзоны до этого никто не знал. Однако за неделю до происшествия на этой заброшенной территории начались делать ремонты. „Азовцы“ до сих пор не знают, по какому принципу составляли этот список. Их привели в промзону. Они до последнего не понимали почему именно в это место. Это помещение было совсем не жилое», — отметила она.

По словам Марии Климик, 28 июля вечером проводилось построение. Российские оккупанты проверили всех пленных по списку, после чего по одному завели обратно в барак. На улицу выходить им запретили, хотя раньше в других бараках разрешали выходить к отбою на улицу и даже там спать.

«Но именно в этой части барака им запретили даже ночевать на улице. Они просились остаться на улице, потому что было жарко. Но им запретили что-то делать», — говорит Климик.

По ее словам, ответственный за барак обошел территорию перед отбоем. Он проверил, все ли пленные на месте.

«Первый взрыв, который люди услышали, произошел где-то за территорией колонии. Его услышали не все. Приблизительно в 23:30 — 00:00 раздался взрыв уже внутри барака. Опрошенный нами военный, который 29 июля приходил в этот барак опознавать тела, — он говорил, что в одной части все погибли. Там, где была будка, люди получили тяжелые ранения, но выжили. В другой части получили осколочные ранения», — говорит автор расследования.

По ее словам, пленные не получили никакой медицинской помощи.

«Никаких медиков не было. Им запретили заходить. Зато пришли пленные медики, которые, услышав взрывы, сразу собрали все медицинские средства, которые у них были. Они ждали, пока к ним придет охрана. Но они ждали часа 2−3. прибежали к этой аллее, то опрошенный нами медик — он описывает это как очень ужасную картину.Даже после „Азовстали“ он никогда не думал, что такое увидит. Кто-то из ребят бежал, кто-то мимо. Все в крови. С травматической ампутацией. -мозговыми травмами.С глубокими ранами брюшной полости. Они самостоятельно в таком состоянии добирались до этой аллеи с помощью. Медики имели очень мало средств. Как отмечают ребята, уже кто-то из охранников начал бросать куски ткани, чтобы можно было перевязать раны», — заявила она.

По словам медика, из-за того, что администрация колонии совсем не спешила оказывать помощь, пятеро раненых, которых удалось вытащить из барака на аллею, погибли от большой кровопотери или из-за тяжелых внутренних травм.

«С момента взрыва до того, как ребят начали эвакуировать, прошло шесть часов. Все это время медики и раненые, которые были не в критическом состоянии, своими силами пытались спасать своих собратьев», — рассказала Мария Климик.

Затем тяжелораненых начали вывозить даже не специальными каретами скорой помощи, а обычными военными КамАЗами. Их туда клали на носилки друг на друга.

«Ребята были в тяжелом состоянии Но на это никто не считался. По дороге в больницу в первом камазе погибли еще два или три человека из-за того, что они перевозились в неположенном состоянии. Как отмечает военный, этот камаз ехал на большой скорости. Не тормозил на ямах. То есть, ребята еще по дороге получили еще значительные травмы от способа их транспортировки», — говорит Мария Климик.

29 июля 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

Инфографика: NV

В колонии оккупанты содержали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.

Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших. В Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения. В опубликованных страной-агрессором списках обнаружили разногласия.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие.

В сентябре советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что через 40 дней после убийства украинских военнопленных в Оленовке Россия до сих пор не допустила международные организации на место преступления.

В ООН 5 января 2023 года объявили, что расформировали миссию, которая должна расследовать российский теракт. Решение принял генсекретарь Антониу Гутерриш из-за отсутствия условий, при которых миссия могла бы отправиться в Еленовку.