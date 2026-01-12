Последствия атаки РФ. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве до сих пор не удалось починить: их невозможно полностью защитить от баллистики — нардеп Нагорняк

12 января, 10:48
Google Читайте NV в Google
В Киеве сложная ситуация на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (Фото: Скриншот из видео / ДТЭК)

В Киеве сложная ситуация на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (Фото: Скриншот из видео / ДТЭК)

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые находятся в Киеве, до сих пор не удалось починить после российских атак. От баллистического и комбинированного удара их не защитило бы ни одно защитное сооружение, заявил член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире телеканала Киев24.

По его словам, защитные укрытия способны защитить лишь отдельные элементы ТЭС, ГЭС или подстанций и только от дронов или крылатых ракет. Полностью защитить теплоэлектростанцию от комбинированного удара невозможно.

Реклама

«Ни одно защитное сооружение не защитило бы ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 от баллистических ракет, которые прилетели по ним и по Дарницкой ТЭЦ. К сожалению, кроме ПВО их ничто не могу защитить и, насколько я понимаю, даже Patriot, не всегда имеют возможность сбивать баллистические ракеты», — заявил Нагорняк.

Читайте также:
Много точечных аварий: в ДТЭК предупредили, что у части жителей Киева может долго не быть света

По его словам, воздушные цели почти одновременно заходили на территорию Киева во время атаки. Нагорняк заявил, что силы противовоздушной обороны работали максимально эффективно и уничтожили значительное количество объектов, однако полностью отразить атаку не удалось.

Он также отметил, что пока не удалось восстановить поврежденные объекты на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, где ситуация остается крайне сложной. По словам Нагорняка, дополнительные трудности для ремонтных работ создают и погодные условия.

Читайте также:
Восстановление теплоснабжения в Киеве. Кличко показал, что сейчас происходит на одном из объектов после удара России — видео

Ночью 9 января Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. Главной целью удара по Киеву были объекты теплообеспечения столицы. РФ атаковала ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и пять локальных котельных, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Энергетика Электроэнергия Война России против Украины ТЭЦ Киев

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies