В Киеве сложная ситуация на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 (Фото: Скриншот из видео / ДТЭК)

ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые находятся в Киеве, до сих пор не удалось починить после российских атак . От баллистического и комбинированного удара их не защитило бы ни одно защитное сооружение, заявил член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в эфире телеканала Киев24 .

По его словам, защитные укрытия способны защитить лишь отдельные элементы ТЭС, ГЭС или подстанций и только от дронов или крылатых ракет. Полностью защитить теплоэлектростанцию от комбинированного удара невозможно.

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«Ни одно защитное сооружение не защитило бы ни ТЭЦ-5, ни ТЭЦ-6 от баллистических ракет, которые прилетели по ним и по Дарницкой ТЭЦ. К сожалению, кроме ПВО их ничто не могу защитить и, насколько я понимаю, даже Patriot, не всегда имеют возможность сбивать баллистические ракеты», — заявил Нагорняк.

По его словам, воздушные цели почти одновременно заходили на территорию Киева во время атаки. Нагорняк заявил, что силы противовоздушной обороны работали максимально эффективно и уничтожили значительное количество объектов, однако полностью отразить атаку не удалось.

Он также отметил, что пока не удалось восстановить поврежденные объекты на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, где ситуация остается крайне сложной. По словам Нагорняка, дополнительные трудности для ремонтных работ создают и погодные условия.

Ночью 9 января Россия осуществила массированный удар по Киеву, в результате чего четыре человека погибли, в том числе медик, и более 20 — пострадали. Главной целью удара по Киеву были объекты теплообеспечения столицы. РФ атаковала ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и пять локальных котельных, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В городе возникли перебои с электро-, теплоснабжением и подачей воды. Без света были 417 тысяч семей. Мэр Виталий Кличко сообщал, что половина многоквартирных домов Киева, почти 6 тысяч, осталась без отопления, он призвал жителей по возможности уехать из города.