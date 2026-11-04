ДТЭК опубликовала фотографии масштабных разрушений на ТЭС после атаки РФ
Три теплоэлектростанции прекратили работу из-за значительных повреждений (Фото: ДТЭК /Telegram)
ДТЭК обнародовала фотографии теплоэлектростанций, получивших масштабные разрушения в результате российской атаки десятками ракет и дронов.
Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в ДТЭК.
В компании отметили, что все три теплоэлектростанции прекратили работу из-за значительных повреждений.
Ночью и утром 3 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК с использованием десятков ракет и дронов, в результате чего станции прекратили выработку электроэнергии.
В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянные российские атаки, там продолжают прилагать все усилия для поддержания стабильной работы украинской энергетики.
В ночь на 3 ноября в Винницкой области официально сообщили о повреждении энергообъектов и линий электропередач (ЛЭП). По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов еРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили на Ладыжинскую ТЭС, по которой в течение ночи был нанесён комбинированный удар. Воздушные силы также называли эту область одной из главных целей атаки.
В Днепре сообщается о попадании снаряда в ТЭЦ в Самарском районе Днепра, повреждены хоспис и полицейский участок. В Одесской области серьезно поврежден объект ДТЭК Одесские электросети. В Ровенской области в результате ударов РФ была повреждена одна из подстанций Укрэнерго.
По данным Военно-воздушных сил, россияне атаковали Украину баллистическими ракетами, 59 крылатыми ракетами и почти 300 дронами. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и в Винницкой области.