ДТЭК опубликовала фотографии масштабных разрушений на ТЭС после атаки РФ

Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в ДТЭК.

В компании отметили, что все три теплоэлектростанции прекратили работу из-за значительных повреждений.

Ночью и утром 3 ноября Россия совершила очередную массированную атаку на три теплоэлектростанции ДТЭК с использованием десятков ракет и дронов, в результате чего станции прекратили выработку электроэнергии.

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В компании подчеркнули, что, несмотря на постоянные российские атаки, там продолжают прилагать все усилия для поддержания стабильной работы украинской энергетики.

В ночь на 3 ноября в Винницкой области официально сообщили о повреждении энергообъектов и линий электропередач (ЛЭП). По данным мониторинговых пабликов, в частности каналов еРадар и Николаевский Ванек, значительную часть крылатых ракет россияне направили на Ладыжинскую ТЭС, по которой в течение ночи был нанесён комбинированный удар. Воздушные силы также называли эту область одной из главных целей атаки.

В Днепре сообщается о попадании снаряда в ТЭЦ в Самарском районе Днепра, повреждены хоспис и полицейский участок. В Одесской области серьезно поврежден объект ДТЭК Одесские электросети. В Ровенской области в результате ударов РФ была повреждена одна из подстанций Укрэнерго.

По данным Военно-воздушных сил, россияне атаковали Украину баллистическими ракетами, 59 крылатыми ракетами и почти 300 дронами. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове, Ровно, Хмельницком и в Винницкой области.