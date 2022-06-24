Темпы наступления оккупантов в ближайшие недели значительно снизятся — ISW

24 июня, 06:05
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Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Штурм Лисичанска не обеспечит России решающего преимущества в войне, как и захват Северодонецка. Темпы наступления в ближайшие недели значительно снизятся.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступление.

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Отмечается, что в последние несколько дней российские войска достигли значительных успехов в районе Северодонецк-Лисичанск, но украинские силы в основном достигли своей цели в битве, замедлив наступление российских сил.

По мнению экспертов, временная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным поворотным моментом в войне.

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Ключевые выводы аналитиков:

Белорусские силы проводят мобилизационные учения вдоль украинской границы, но вряд ли вступят в войну в Украине из-за их слабых возможностей и негативных внутренних последствий военного участия со стороны России.

Российские войска, вероятно, приблизились к южным окрестностям Лисичанска и усиливают свою группировку вокруг Северодонецка, чтобы завершить захват Северодонецка и Лисичанска. Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и еще больше усугубят российские шансы.

Захватчики продолжают попытки оцепить украинскую группировку в Горском и Золотом и, вероятно, пытаются взять под контроль эти населенные пункты.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Война на Донбассе Война России против Украины

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