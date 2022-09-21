Температура снизится. Где в Украине в ближайшее время ожидаются заморозки 21 сентября, 14:23 Украинцев предупредили о заморозках (Фото:Keagan Henman\unsplash)

Синоптики предупредили украинцев, что в некоторых регионах страны температура воздуха опустится до 0 °C.

«Ночью 23-24 сентября в Киевской области предполагаются заморозки 0-3° на поверхности почвы», - сообщили в Киевской военной администрации, ссылаясь на Украинский гидрометцентр. Такие же условия будут наблюдаться в западных, северных и центральных областях.

Видео дня

В результате объявили І уровень опасности — желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушениям работы служб электроснабжения, связи, строительства, коммунального хозяйства и к нарушению, а на отдельных участках дорог к прекращению, движению автотранспорта.

Также Гидрометцентр сообщил, что 21-23 сентября в Запорожской, Херсонской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как долго в Украине продлятся дожди и похолодание.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.