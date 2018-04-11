Температура в Киеве 11 апреля побила 59-летний рекорд

Предыдущий рекорд - 22,7 градуса тепла наблюдался в 1959 году

В среду, 11 апреля, в Киеве установилась необычайно теплая температура воздуха - метеорологи констатировали температурный рекорд в +24,4°С.

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Учитывая повышенный температурный фон, вероятность превышения и среднесуточной температуры воздуха, о чем будет сообщено завтра", - сообщили в обсерватории.

В прошлом аномальное тепло в Киеве в этот день достигло отметки 22,7 градусов тепла в 1959 году.

Смотрите также