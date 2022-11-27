Снизится температура и замерзнет земля. В ближайшие недели темп военных операций на фронте в Украине ускорится — ISW

27 ноября, 07:22
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В ближайшие недели вырастет общий темп операций на фронте в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В ближайшие недели вырастет общий темп операций на фронте в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за ухудшения погодных условий. В ближайшие недели их общий темп может возрасти. Причиной тому будет подмерзание почвы и, соответственно, возможность продвижения.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW) за 26 ноября.

Украинские и российские сообщения с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон осложнены сильной заболоченностью в результате дождей.

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По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура по всей Украине снизится, соответственно земля будет подмерзать и мобильность обеих сторон повысится.

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Температура на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово — Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже. Земле понадобится несколько дней минусовых температур, чтобы затвердеть.

В ISW отмечают, что погодные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы наземных операций по всей Украине в течение выходных 3−4 декабря и на следующей неделе.

Неизвестно, готова ли любая из сторон к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время, но метеорологические факторы, препятствовавшие таким операциям, начнут ослабевать.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Наступление Бахмут Погода Война России против Украины

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