В районе Бучи нашли тело замученного оккупантами мирного жителя

5 мая, 13:00
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Тело мужчины нашли в районе села Вышеград (Фото:Полиция Киевской области)

Тело мужчины нашли в районе села Вышеград (Фото:Полиция Киевской области)

В Бучанском районе Киевской области обнаружили тело мужчины, которого замучили российские оккупанты.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

4 мая правоохранители провели эксгумацию возле села Вышеград, где во время оккупации находились позиции агрессора.

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Следователи и криминалисты осмотрели тело погибшего мужчины. По предварительным данным, российские оккупанты применяли к мирному жителю пытки, после чего убили.

В настоящее время тело мужчины доставлено на проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Буча Киевская область Война России против Украины

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