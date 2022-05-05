В районе Бучи нашли тело замученного оккупантами мирного жителя
Тело мужчины нашли в районе села Вышеград (Фото:Полиция Киевской области)
В Бучанском районе Киевской области обнаружили тело мужчины, которого замучили российские оккупанты.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
4 мая правоохранители провели эксгумацию возле села Вышеград, где во время оккупации находились позиции агрессора.
Следователи и криминалисты осмотрели тело погибшего мужчины. По предварительным данным, российские оккупанты применяли к мирному жителю пытки, после чего убили.
В настоящее время тело мужчины доставлено на проведение судебно-медицинской экспертизы и идентификации.
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