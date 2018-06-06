06 июня 2018, среда

Тело режиссера Кантера тайно кремировали - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Прощание с Леонидом Кантером состоится на хуторе Обирок

Прощание с Леонидом Кантером состоится на хуторе Обирок

Тело украинского режиссера Леонида Кантера кремировали, символическое прощание с ним состоится на фестивале в Обирку Черниговской области, сообщает Укринформ со ссылкой на источники в Госкино.

"Нам сообщили, что тело Леонида Кантера сегодня уже кремировали. Его прах развеют родственники", - отметили в Госкино.

По словам собеседника агентства, символическое прощание, согласно просьбе режиссера в его предсмертной записке, состоится во время кинофестиваля на хуторе Обирок, который пройдет с 29 июня по 1 июля.

В Госкино добавили, что родственники решили провести  развеивание праха без участия прессы. Когда это произойдет - неизвестно.

Напомним, что режиссер Леонид Кантер покончил с собой. Его тело обнаружили на хуторе Обирок в Черниговской области. Режиссер застрелился в резервуаре для воды и весь процесс снимал на видео.

Смотрите также

Леонид Кантер был одним из режиссеров документального фильма Миф о жизни погибшего в зоне АТО оперного певца Василия Слипака.

Также он режиссировал фильм Добровольцы Божьей четы.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове