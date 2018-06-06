Тело режиссера Кантера тайно кремировали - СМИ

Прощание с Леонидом Кантером состоится на хуторе Обирок

Тело украинского режиссера Леонида Кантера кремировали, символическое прощание с ним состоится на фестивале в Обирку Черниговской области, сообщает Укринформ со ссылкой на источники в Госкино.

"Нам сообщили, что тело Леонида Кантера сегодня уже кремировали. Его прах развеют родственники", - отметили в Госкино.

По словам собеседника агентства, символическое прощание, согласно просьбе режиссера в его предсмертной записке, состоится во время кинофестиваля на хуторе Обирок, который пройдет с 29 июня по 1 июля.

В Госкино добавили, что родственники решили провести развеивание праха без участия прессы. Когда это произойдет - неизвестно.

Напомним, что режиссер Леонид Кантер покончил с собой. Его тело обнаружили на хуторе Обирок в Черниговской области. Режиссер застрелился в резервуаре для воды и весь процесс снимал на видео.

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Леонид Кантер был одним из режиссеров документального фильма Миф о жизни погибшего в зоне АТО оперного певца Василия Слипака.

Также он режиссировал фильм Добровольцы Божьей четы.