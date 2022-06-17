«Заблудился на учениях». В Киевской области нашли тело российского военного 17 июня, 13:09 Цей матеріал також доступний українською Тело военного РФ нашли в Бучанском районе (Фото:Андрей Небытов/Telegram)

В Киевской области рядом с селом Андреевка Бучанского района правоохранители обнаружили тело российского военного.



Об этом в Telegram сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Он отметил, что оккупант был похоронен в поле, а на месте его захоронения была надпись: «Заблудился на учениях».

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«Своих 200-х с поля боя оккупанты и так не спешили забирать, а об этом вообще забыли», — написал Небытов.

По вине российских оккупантов в Киевской области погибли более 1500 мирных жителей. Только в Буче 90% гражданских, погибших во время захвата города россиянами, были расстреляны. 13 июня в Бучанском районе было обнаружено еще одно массовое захоронение гражданских, которых расстреляли оккупанты.



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