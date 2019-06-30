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Судмедэксперты назвали вероятную причину смерти мальчика, чье тело нашли в чемодане в Черновцах

Сегодня, 12:21
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полиция

У мальчика были больные легкие

Причиной смерти мальчика, чье тело нашли в чемодане в Черновцах, мог стать приступ астмы.

Об этом ТСН рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы Виктор Бачинский.

Как показала экспертиза, ребенок болел астмой, одновременно следов насильственной смерти обнаружено не было.

«Экспертиза показала, что мальчик болел бронхиальной астмой. Легкие были как у взрослого нездорового ребенка. Поэтому, возможно, причиной смерти могло стать неоказание помощи при приступе астмы», — сказал Бачинский.

Ранее правоохранители установили личность матери 2-летнего мальчика, которого нашли мертвым в красной чемодане на окраине Черновцов.

Ранее сообщалось, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка.

Теги:   Полиция Тело Черновцы

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