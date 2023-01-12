Пропавшего британца обнаружили мертвым в Соледаре, Лондон отреагировал — СМИ 12 января, 03:36 Волонтеры из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри (Фото:Национальная полиция Украины/Facebook)

МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британских волонтеров, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства.

Ранее пресс-служба главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию Спроси Вагнер 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.



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«Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали в Украине. Мы в курсе недавних сообщений», — приводит телеканал слова представителя британского МИД.

Ранее полиция Донецкой области сообщила, что разыскивает двух волонтеров из Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофера Перри, с которыми пропала связь в пятницу, 6 января.