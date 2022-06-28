Литовский телеведущий Андрюс Тапинас рассказал, куда направил средства, собранные на Байрактар 28 июня, 06:49 Беспилотник Байрактар на параде в Киеве в 2021 году (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас рассказал, на что потратил деньги, собранные на беспилотник Байрактар, который производитель решил подарить ВСУ.



Ведущий отметил, что еще остается 1,5 миллиона евро.

В то же время, были приобретены:

бомбы для Bayraktar: €1,5 млн;

110 антидронов: €1,5 млн;

медицинское обеспечение в Черкассы: €343 440;

разведывательные дроны Magylas: €660 тысяч;

центр обработки данных для дронов: €440 тысяч;

дроны для Северодонецка: €50 тысяч.

Видео дня

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве.



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