Литовский телеведущий Андрюс Тапинас рассказал, куда направил средства, собранные на Байрактар

28 июня, 06:49
Беспилотник Байрактар на параде в Киеве в 2021 году (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Беспилотник Байрактар на параде в Киеве в 2021 году (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас рассказал, на что потратил деньги, собранные на беспилотник Байрактар, который производитель решил подарить ВСУ.

Ведущий отметил, что еще остается 1,5 миллиона евро.

В то же время, были приобретены:

  • бомбы для Bayraktar: €1,5 млн;
  • 110 антидронов: €1,5 млн;
  • медицинское обеспечение в Черкассы: €343 440;
  • разведывательные дроны Magylas: €660 тысяч;
  • центр обработки данных для дронов: €440 тысяч;
  • дроны для Северодонецка: €50 тысяч.
Видео дня
https://twitter.com/AndriusTapinas/status/1541413527126245378
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Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве.

https://www.youtube.com/watch?v=u9g5QqX76hg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Литва Беспилотник Беспилотники Война в Украине Байрактар Война России против Украины

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