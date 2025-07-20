Журналисты узнали, сколько средств выделили в этом году на телемарафон (Фото: ti-ukraine.org)

В 2025 году государство выделило на национальный телемарафон Єдині новини и канал Рада более 800 млн грн, сообщили журналисты-расследователи проекта Bihus.Info.

Как отметили журналисты, партнеры Украины в ЕС критикуют телемарафон и выступают за то, чтобы расформировать его.

В то же время нынешний министр культуры Николай Точицкий, как и его предшественник Александр Ткаченко, поддерживает продолжение работы Единого марафона, «который, откровенно, управляется властью, пиарит власть и выгоден только власти», говорят в Bihus.Info.

«В критический момент марафон был нужен, и это была хорошая менеджерская идея сделать один проверенный и основной канал получения информации. Но сейчас это превратилось в контроль ряда медиа со стороны власти», — заявили журналисты.

В октябре 2024 года в Европейской комиссии раскритиковали телемарафон Єдині новини и отметили, что Украине нужно работать над восстановлением разнообразия в медиа. Брюссель ожидает, что в стране возобновят работу вещателей.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий сообщил, что телемарафон будет существовать до завершения военного положения.

В октябре того же года Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, согласно которым доверие украинцев к телемарафону резко снизилось — с 69% до 48% за полгода стало меньше тех, кто ему доверяет.