Во вторник, 25 сентября, телеканал UA:Первый прекратил вещание из-за долгов государству.

Об этом сообщил глава Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

"Сегодня утром государственный концерн РРТ отключил вещание UA: Первый (за долги государства государству)", - написал он.

В комментариях Аласания добавил, что вещание прекращено по всей Украине. Информация по областям прифронтовой зоны на Донбассе проверяется.

Накануне Аласания заявил, что НТКУ находится в критическом состоянии из-за недофинансирования.

В комментарии Громадському он сообщил, что государственный концерт радиовещания, радиосвязи и телевидения присылал в компанию официальное письмо о прекращении вещания из-за долгов.

Глава НТКУ подчеркнул, что государство никак не вмешивается в ситуацию, хотя премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно обещал дофинансировать Общественное вещание.

Аласания добавил, что в бюджете на 2018 год дофинансирование НТКУ не предусматривается.

В НТКУ заявили, что для продолжения вещания до конца текущего года им необходимо еще 220 млн гривен.

В компании приняли антикризисные меры. Сотрудников просят уйти в отпуск без сохранения заработной платы, руководящему составу прекратят выплачивать премии. Также было принято решение ограничить прием на работу новых сотрудников.