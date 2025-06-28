Telegram временно заблокировал несколько украинских OSINT-каналов без объяснений
Telegram (Фото: IMAGO/Rüdiger Wölk via Reuters)
Администрация Telegram временно блокировала по меньшей мере пять украинских OSINT-каналов. Об этом сообщили в сообществе НотаЕнота на Facebook.
Речь идет, в частности, о каналах OSINT-бджоли, OSINT Flow, KRIG війна OSINT Аналітика, Cat Eyes OSINT и OSINT Vatra.
Причины блокировки платформа не объяснила. По данным сообщества, вместе с украинскими ресурсами были также заблокированы несколько российских OSINT-каналов.
По состоянию на 17:00 28 июня большинство украинских каналов уже разблокированы.
В свою очередь команда OSINT-бджоли заявила, что их канал был удален без всякого предупреждения или возможности апелляции. Они считают это не случайностью, а попыткой подавить украинские аналитические инициативы.
«Telegram действует в интересах России — государства, которое совершило вооруженную агрессию против Украины и годами ведет войну не только на поле боя, но и в информационном пространстве», — говорится в заявлении.
Аналитики также предположили, что основатель мессенджера Павел Дуров может действовать в пользу российских спецслужб.
«Это решение — еще одно доказательство того, что наша деятельность дает результат и бьет по врагу. Нас пытаются заставить замолчать, а это значит, что мы все делаем правильно. И именно поэтому мы не остановимся. Спасибо всем, кто остается с нами. Продолжаем работать», — подытожили в OSINT-бджоли.
Ранее расследователи Важных историй заявили, что часть серверной инфраструктуры Telegram управляется компанией подконтрольной россиянину Владимиру Веденееву, которая обслуживает комплексы ФСБ, используемые для наблюдения.
В Telegram категорически опровергли обвинения и заявили, что все серверы принадлежат мессенджеру и обслуживаются исключительно сотрудниками компании.