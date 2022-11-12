Россияне при отступлении взорвали 200-метровую телебашню в Херсоне — фото 12 ноября, 12:42 Россияне взорвали 200-метровую телебашню в Херсоне (Фото:Артем Рамазанов / Медиаплатформа Вгору)

Россияне, убегая из Херсона, взорвали местную телебашню. 200-метровое здание теперь лежит на земле. Связь в городе обещают восстановить в ближайшие дни.

Местное издание Вгору опубликовало снимки разрушенной телебашни в Херсоне.

«Телебашня в Херсоне действительно была взорвана. Она лежит на земле. Это отвечает действительности. Сейчас идет шаги по восстановлению нашей связи. Потому что оккупанты уничтожили полностью локации, где были мощные наши связные станции. Сейчас будет восстановление», — сказала в комментарии Суспільному начальница ВА Галина Луговая.

Видео дня

Накануне, 11 ноября, ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже дошли до реки Днепр в отдельных районах Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергею Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было отведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.