Убийство подростков в Бердянске: родителям так и не отдали тела их погибших детей 29 июня, 15:22 Тигран Оганесян и Никита Ханганов, убитые россиянами в Бердянске (Фото:Бердянск сегодня/Телеграм)

Родителям убитых россиянами Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова во временно оккупированном Бердянске Запорожской области так и не отдали их тела.

Об этом сообщили мама Тиграна Оганнисяна и глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в комментарии Суспільне.

По их словам, прощание с ребятами должно было состояться в четверг, 29 июня.

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«Захоронение не состоялось. Что будет дальше — пока не известно», — отметила Виктория Галицина.

24 июня гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов заявил об убийстве оккупантами двух украинцев-партизан, назвав их «террористами». Погибшими оказались два 16-летних подростка из Бердянска, Тигран Оганнисян и Никита Ханганов.

По данным правозащитников, их застрелили снайперы. Обстоятельства якобы боя, во время которого они погибли, еще не ясны.

Также, правозащитники сообщали, что перед убийством подростков полгода преследовали, в частности, Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что тела двух подростков из Бердянска, о гибели которых стало известно накануне, еще не вернули родным.

24 мая 2023 года двум 16-летним подросткам Оганнисяну и Ханганову было предъявлено обвинение Следственным комитетом РФ в подготовке диверсии на железной дороге во временно оккупированном Бердянске.

Адвокат, который оказывает правовую помощь семье Оганнисяна, также рассказал о пытках, которым подвергся парень, после похищения российскими силовиками.

По словам адвоката, парень находился в жестких условиях, его били, применили электрошокер и имитировали казнь для того, чтобы напугать.