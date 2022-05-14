Сотни оккупантов в белых мешках. Украина хранит в вагонах-рефрижераторах тела российских военных, готовые к передаче РФ — фото 14 мая, 09:51 Цей матеріал також доступний українською Украина готова вернуть тела агрессору (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине тела российских солдат, собранные после боев в Киевской и Черниговской областях, хранят в вагонах-рефрижераторах.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Глава военно-гражданского сотрудничества Украины Владимир Лямзин заявил, что тем самым страна действует в соответствии с международным правом и готова вернуть тела в Россию, сообщает Reuters.

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«Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина им строго следует, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Мы готовы вернуть тела агрессору», — отметил он.

Как сообщил Лямзин, в разных регионах Украины находятся несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела российских захватчиков. В частности, несколько сотен тел хранятся и на объекте на окраине Киева.

«В этом рефрижераторном поезде находится несколько сотен тел российских оккупантов. Большая их часть привезена из Киевской области, есть из Черниговской области, есть и из некоторых других областей», — сказал Лямзин.



Reuters опубликовал фоторепортаж о том, как украинская сторона грузила тела российских военных в вагоны-рефрижераторы в Киеве в пятницу, 13 мая.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ранее арабский телеканал Al Jazeera опубликовал репортаж, в котором демонстрируют вагон-рефрижератор с телами убитых в Украине российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что российская сторона не хочет забирать тела своих военных. Официальные лица РФ не комментировали вывоз тел погибших с территории Украины.

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