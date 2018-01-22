Тела погибших в Кабуле украинцев доставят спецбортом 24 января - МИД

Во время теракта в отеле Intercontinental в Кабуле погибли семь украинцев

Тела украинских граждан, которые погибли во время нападения на отель Intercontinental в афганской столице Кабуле, привезут в Украину в среду, 24 января.

"Репатриация тел запланирована на 24 января", - сообщила ВВС Украина пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

Украинцы, которые выжили, вернутся рейсовыми самолетами, другие - спецсамолетом, который будет перевозить тела погибших.

В МИД Украины подтверждают гибель семи украинцев. Все погибшие граждане Украины работали на авиакомпанию Kam Air.

Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных боевиков ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. После 17 часов спецоперации экстремисты были ликвидированы.

В результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 11 иностранцев. По данным посла Украины в Афганистане, погибли семь граждан Украины, еще 19 украинцев удалось спасти.

Ответственность за нападение взяла на себя организация Талибан.