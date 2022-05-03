В Николаевской области нашли тела двух украинцев со следами пыток — прокуратура
Под Николаевом нашли тела двух украинцев со следами пыток (Фото:Николаевская областная прокуратура)
В Николаевской области в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.
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Об этом сообщает областная прокуратура.
В ведомстве заявили, что во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.
«У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка рф», — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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