В Николаевской области нашли тела двух украинцев со следами пыток — прокуратура 3 мая, 11:37 Цей матеріал також доступний українською Под Николаевом нашли тела двух украинцев со следами пыток (Фото:Николаевская областная прокуратура)

В Николаевской области в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.

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Об этом сообщает областная прокуратура.

В ведомстве заявили, что во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.

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«У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка рф», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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