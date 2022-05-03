В Николаевской области нашли тела двух украинцев со следами пыток — прокуратура

3 мая, 11:37
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Под Николаевом нашли тела двух украинцев со следами пыток (Фото:Николаевская областная прокуратура)

Под Николаевом нашли тела двух украинцев со следами пыток (Фото:Николаевская областная прокуратура)

В Николаевской области в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.

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Об этом сообщает областная прокуратура.

В ведомстве заявили, что во время проведения следственных действий на территории села Новофонтанка Баштанского района в общей могиле обнаружены тела двух местных жителей со следами огнестрельных ранений и пыток.

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«У одного из мужчин были связаны ноги. У могилы мужчин найдены следы пребывания российских военных, в том числе фрагменты типичного пакета сухпайка рф», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

При процессуальном руководстве Баштанской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Николаевская область Могила Война России против Украины

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