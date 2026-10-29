«Я люблю тебе. Так є завжди». Суспільне опубликовало текст Радиодиктанта 2026, написанный Артуром Дронем

Суспільне обнародовало для самопроверки текст Радиодиктанта национального единства Письмо, которое не заканчивается , автором которого стал писатель, поэт и ветеран Артур Дронь.

В понедельник, 27 октября, в День украинской письменности и языка, украинцы традиционно написали Радиодиктант национального единства, инициатором которого еще в 2000 году выступило Украинское радио. В 2026 году написать текст доверили автору нашумевшей малой прозы Хемингуэй ничего не знает — писателю, поэту и ветерану российско-украинской войны Артуру Дроню. Свое произведение он назвал Письмо, которое не заканчивается.

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Текст радиодиктанта в прямом эфире зачитывали учитель украинского языка и литературы, обладатель звания Лучший учитель Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков и общественный деятель, волонтер и основательница книжного приложения UnderBooks, популяризирующего украинские книги, Даша Астафьева.

Традиционно организаторы Радиодиктанта национального единства публикуют его текст для самопроверки.

Лист, який не закінчується

Дозволиш написати листом? Виводити літери ручкою, чути шурхіт паперу, залишити чорнильний слід на пальцях — вічна романтика! Мова направду не знає меж: пишеш крізь пів хвилини й доби, держкордони й блокпости… Складаєш букви в абзаци, як різьбяр відшліфовуючи кожну деталь, а потім — слова мандрують часом.

Деколи вони схожі на нас: сходяться разом курйозно, але стають нерозлучними. Наприклад, люди кажуть: «міцно любити». Уяви собі! Не «дуже», не «гіперсильно». Любити міцно. Ніби тримати за руку. Довго-довго обіймати. А інколи — прокидатися зранку і не знаходити поряд, але хоч-не-хоч розслонити штори в кімнаті чи розстібнути зеесушного спальника в бліндажі. Це також про міцну любов. Може, навіть найміцнішу.

Коли в теперішньому страшно, мова захищає нас — і то не впівсили, а намагаючись сконструювати майбутнє. Подивись: заховалося слово «останній». Кожна зустріч відтепер крайня, навіть коли це суперечить правилам слововживання. Бо завжди буде наступна. Бо наша зустріч важливіша за будь-які правила.

І найголовніше: мова не тільки для всіх, а й для кожного. Якби навіть ці слова лунали різними голосами, а мільйон людей водночас записували їх, кожен думав би про когось особливого. Я — про тебе.

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Ми зустрінемось попри всі правила. Вір мені міцно! Якщо мова непідвладна часопростору, то і лист цей не закінчується ніде й ніколи.

Я люблю тебе. Так є завжди.

Рекордсменка по написанию радиодиктантов и их многократная победительница, львовянка Кристина Гоянюк, похвалила текст и манеру чтения диктанта, отметив при этом, что ожидала худшего. В прошлом году она в прямом эфире раскритиковала текст Евгении Кузнецовой и манеру диктования Натальи Сумской. В свою очередь Сумская, которая также много лет подряд участвует в написании радиодиктанта, заметила, что предложения в тексте Письмо, которое не заканчивается — слишком короткие.

В настоящее время экспертная комиссия проверяет присланные диктанты. Ориентировочно через месяц — по крайней мере, так было в 2025 году — организаторы Радиодиктанта объявят имена тех, кто написал текст без ошибок, а также тех, кто допустил в тексте лишь одну ошибку.