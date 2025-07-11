Новые штрафы и обязательная съемка: как с 1 июля изменился техосмотр авто в Украине

NV рассказывает, какие новые требования к техническому контролю авто начали действовать в Украине с 1 июля 2025 года, кто обязан проходить техосмотр и за что водители могут получить штраф.

С 1 июля 2025 года в Украине вступили в действие обновленные требования к обязательному техническому контролю (ОТК) транспортных средств. Как сообщили в МВД, главное нововведение — обязательная фото- и видеофиксация всего процесса осмотра.

Новые правила техосмотра — что именно меняется

Каждый пункт техосмотра должен быть оборудован минимум двумя камерами, которые снимают весь ход проверки. Если две камеры не обеспечивают полного охвата процедуры, обязательна установка дополнительных. Также введены требования к качеству фото- и видеоматериалов: автомобиль на изображении должен занимать не менее 70% площади кадра. Цель — исключить фиктивный техосмотр и усилить контроль над настоящим техническим состоянием авто. Видеозаписи будут направляться в региональные сервисные центры МВД для проверки.

Кто должен проходить техосмотр

Список категорий транспорта, которые обязаны проходить техосмотр, остается без изменений:

Легковые авто, которые используются в коммерческих целях, а также прицепы к ним ( эксплуатация свыше 2 лет) — раз в два года.

эксплуатация свыше 2 лет) — раз в два года. Грузовые авто до 3,5 тонн и прицепы к ним ( эксплуатация свыше 2 лет) — раз в два года.

эксплуатация свыше 2 лет) — раз в два года. Грузовые авто свыше 3,5 тонны, такси, а также прицепы — ежегодно.

Автобусы и транспорт, перевозящий опасные грузы — дважды в год.

Физические лица, которые не используют свои авто в коммерческих целях, по-прежнему не обязаны проходить техосмотр.

Как будут работать новые требования на практике

Более 800 пунктов техосмотра в Украине уже оснащены необходимыми камерами и работают в тестовом режиме. Они присылают видеозаписи в МВД для проверки соответствия. Полноценное применение новых требований стартовало 1 июля 2025 года. Контроль за соблюдением правил будут осуществлять сервисные центры МВД. Если выявлены нарушения — например, видео не охватывает полную процедуру или зафиксированы несоответствия техническому состоянию — протокол техосмотра аннулируется, а водитель информируется.

Кого и за что могут оштрафовать

Водители, которые эксплуатируют транспортные средства без действующего техосмотра, могут получить штраф в размере 340 грн. Если техосмотр проведен с нарушением требований, ответственность будет нести исполнитель — субъекту хозяйствования грозит штраф около 1400 грн.

Новые правила — часть процесса адаптации украинского законодательства к стандартам ЕС. Их внедрение направлено на уменьшение аварийности, усиление контроля за техническим состоянием транспорта и борьбу с поддельными протоколами.