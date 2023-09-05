Техосмотр-2023: кому нужно пройти и что меняется осенью — цены, документы, нововведения 5 сентября, 14:27 Обязательный техосмотр авто в 2023 году (Фото:VitalikRadko/depositphotos)

Обязательный технический осмотр авто проводится согласно государственным стандартам Украины. Проводить техосмотр могут учреждения, которые получили аккредитацию Мининфраструктуры. Рассказываем, как пройти техосмотр в Украине осенью 2023 года.

Для кого техосмотр в 2023 году обязателен

Периодичность проведения обязательных технических осмотров регулируется статьей 35 Закона Украины О дорожном движении. Обязательному техническому контролю подлежат транспортные средства, используемые магистральными дорогами, независимо от формы регистрации собственности.

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Техосмотр в 2023 году будет обязательным для таких автомобилей:

— большие грузовые авто, старше одного года — один раз в год;

— автобусы, находящиеся в эксплуатации более двух лет — раз в шесть месяцев;

— грузопассажирские авто весом до 3,5 т, старше 2 лет — один раз в два года;

— легковые автомобили, используемые для работы в такси, старше двух лет — один раз в год;

— колесные тракторы, которые эксплуатируются более двух лет — один раз в два года;

— специализированный автотранспорт (транспорт для устранения аварий и уборки, автокраны, пожарные автомобили, автомобильные башни, мусоровозы, техническая и медицинская помощь) — ежегодно;

— колесно-транспортные средства, привлеченные для транспортировки опасных, токсичных и легковоспламеняющихся грузов — один год со дня изготовления транспортного средства и каждые шесть месяцев после этого.

После проведения испытаний ОТК, водителю или владельцу каждого транспортного средства, которое согласно испытаниям признано технически исправным, испытательная лаборатория составляет протокол, в котором указан срок следующего обязательного технического осмотра автомобиля.

От проведения испытаний проверки технического состояния освобождены такие автомобили:

— все автомобили, прицепы и полуприцепы для них независимо от срока эксплуатации, если они не вовлечены в деятельность для получения прибыли;

— новые легковые автомобили и прицепы, которые используются для коммерческих перевозок, срок эксплуатации которых не более двух лет.

Документы для прохождения техосмотра в 2023 году

Список документов для техосмотра зависит от назначения, типа и владельца авто, но есть несколько обязательных документов:

— техпаспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС);

— паспорт гражданина Украины (для представителя);

— доверенность на право прохождения техконтроля (для физического лица);

— копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридического лица).

Сколько стоит техосмотр в 2023 году

По данным специалистов Ассоциации транспорта и инфраструктуры, стоимость техосмотра в 2023 году составляет:

— от 1120 гривен — для легковых автомобилей;

— от 1344 гривен — для автобусов массой более 5 тонн;

— от 1440 гривен — для грузовых машин массой более 12 тонн.

Техосмотр прицепов начинается от 1120 гривен за самые легкие модели. За прицеп массой более 10 тонн придется заплатить 1322 гривен.

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Изменения в проведении техосмотра в 2023 году

Согласно новому постановлению, которое принял Кабмин, в Украине предусмотрены следующие изменения в процедуре техосмотра:

— внедрение электронного протокола для результатов обязательного технического контроля, с возможностью печати бумажной копии при необходимости;

— имплементация требований по проверке технического состояния транспортных средств, установленных Директивой 2014/45/ЕС от 3 апреля 2014 года (документ обязывает все государства-члены проводить периодические проверки безопасности и выбросов большинства типов автотранспортных средств);

— определение исключительного перечня правовых оснований для отказа в прохождении обязательного технического контроля;

— внедрение видеофиксации процесса обязательного технического контроля, вместо фотофиксации, что уменьшает риск коррупции. Видеоматериалы будут доступны для органов власти, местного самоуправления и физических и юридических лиц по соответствующим обращениям.

Впоследствии приняли решение, что фиксировать на видео процесс проверки транспортного средства не нужно во время военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены.

Подобное решение приняли для облегчения работы операторов технического контроля во время военного положения и сосредоточения на основной своей задаче — проверять техническую исправность транспортных средств.