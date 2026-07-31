«Россияне поняли, что массированные атаки на Украину уже не имеют смысла»: что дальше. Разговор с советником Зеленского Флэшем

— Сергей, возможно, я ошибаюсь, но это ваш первый эфир после назначения советником президента Украины Владимира Зеленского по технологическим вопросам. Каков теперь ваш функционал? Вы даже писали в своих соцсетях об огромном потоке обращений и вопросов от военных: что, куда и как делать. Давайте попробуем обозначить круг задач, стоящих перед вами, и сферу ваших интересов, чтобы все поняли, чем сейчас занимается Флеш.

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— Грубо говоря, для меня ничего не изменилось: как я работал с Михаилом [Федоровым, уже бывшим министром обороны], так и сейчас работаю с президентом. Но у меня сейчас, я считаю, больше полномочий и возможностей. Сложились отличные условия для того, чтобы влиять на технологические аспекты защиты нашей страны.