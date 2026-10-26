В Киеве за шесть минут семь раз объявляли тревогу: в КГГА назвали причину
В настоящее время работа системы восстановлена (Фото: alerts.in.ua)
В Киеве из-за технического сбоя в системе централизованного оповещения пользователи мобильных приложений семь раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге. На самом деле воздушной тревоги в столице в это время не было.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
По данным администрации, произошел технический сбой в работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО).
В настоящее время работа системы восстановлена. В КГГА принесли извинения за неудобства.
Ранее в Telegram-канале КГГА в течение шести минут семь раз подряд объявляли воздушную тревогу из-за якобы массированной атаки дронов.