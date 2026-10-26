В Киеве за шесть минут семь раз объявляли тревогу: в КГГА назвали причину

26 октября, 20:36
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В настоящее время работа системы восстановлена (Фото: alerts.in.ua)

В настоящее время работа системы восстановлена (Фото: alerts.in.ua)

В Киеве из-за технического сбоя в системе централизованного оповещения пользователи мобильных приложений семь раз подряд получили уведомления о воздушной тревоге. На самом деле воздушной тревоги в столице в это время не было.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По данным администрации, произошел технический сбой в работе территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения (ТАСЦО).

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В настоящее время работа системы восстановлена. В КГГА принесли извинения за неудобства.

Ранее в Telegram-канале КГГА в течение шести минут семь раз подряд объявляли воздушную тревогу из-за якобы массированной атаки дронов.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   КГГА Война России против Украины Воздушная тревога

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