Кличко ответил на слова Зеленского о защите киевских ТЭЦ

Кличко отметил, что решение относительно защитных мероприятий утверждал и принимал Совет обороны города, представители которого имеют соответствующую компетенцию и профессиональный подход.

«По моему убеждению, в условиях войны именно такой подход оправдан и эффективен: военные и силовики должны формировать четкие ориентиры по безопасности. Любой другой формат, когда вопрос защищенности энергосистемы Украины выносят в публичную плоскость, а мнение дилетантов распространяют как экспертное, наносит существенный вред в вопросе обороны. В частности, и имиджу сил ПВО», — заявил мэр столицы.

Он отметил, что решение по обустройству защиты касались не только коммунальных объектов, но и объектов критической инфраструктуры частной и государственной собственности, расположенных в городе. По словам Кличко, меры были осуществлены в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ.

Мэр также отметил, что комиссия с участием Госспецсвязи приняла обустройство защиты первого уровня, после чего была сформирована программа по резервному энергообеспечению и защите важнейших объектов второго уровня. Кличко уточнил, что это те объекты, над которыми строятся железобетонные укрытия. Как отметил мэр Киева, за возведение таких укрытий бралось Агентство по восстановлению при Мининфраструктуры.

По словам Кличко, город запланировал выделить на строительство таких укрытий 3,7 млрд грн и уже направил на это 2,7 млрд. Мэр также пожаловался, что столица вынуждена самостоятельно реализовывать программу по защите объектов критической инфраструктуры.

«Учитывая весь бред и манипуляции, которые несутся в последние дни, у меня один вопрос: поврежденные вражескими ракетами и дронами объекты критической инфраструктуры по всей стране не защитил тоже Кличко…» — написал он.

10 октября во время брифинга Владимир Зеленский заявил, что не доволен защитой ТЭЦ в Киеве.

«Я не доволен, например, если мы возьмем Киев. ЕСТЬ ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть вопросы к мэру? Это же коммунальные предприятия Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом. Но я не буду, потому что война одна у нас на всех», — сказал Зеленский.

Ночью 10 октября Россия выпустила по Украине 497 средств воздушного нападения, в том числе 465 дронов и 32 ракеты. Основной целью врага была критическая инфраструктура, энергетика и объекты газодобычи.

В ДТЭК сообщали о частичном обесточивании Киева, также в столице были перебои с водоснабжением.

Виталий Кличко назвал атаку одной из самых сложных по последствиям.