Оккупанты повредили ТЭЦ в Харькове, которая обеспечивает треть города горячей водой — ОВА

9 августа, 01:37
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (Фото:Олег Синегубов / Facebook)

Российские оккупанты в Харькове повредили обстрелами ТЭЦ-3, которая обеспечивает почти треть города горячей водой.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в понедельник, 8 августа, местные власти работают над восстановлением критической инфраструктуры, которую обстреливают россияне.

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«Недавно [враг] повредил ТЭЦ-3 в Харькове. Это одно из крупных предприятий, которое обеспечивает почти треть Харькова горячей водой. Сейчас наша задача — через выделенный нам резервный фонд… и мы снова будем обращаться за этим к правительству, чтобы максимально восстановить критическую инфраструктуру и подготовить город, область к зимнему периоду», — сказал он.

Синегубов также сообщил, что область постоянно повышает обороноспособность, укрепляет оборонные сооружения и усиливает систему ПВО.

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В результате российских обстрелов из РСЗО жилых районов Харькова 8 августа погиб 60-летний мужчина, еще один 68-летний мужчина был ранен.

В Нацполиции сообщили, что оккупанты использовали при обстреле густонаселенного района Харькова кассетные снаряды, из которых более 22 не взорвались.

https://www.youtube.com/embed/OCZVF4QY-58
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Обстрел Харьковская область Харьков ТЭЦ Олег Синегубов Война России против Украины

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