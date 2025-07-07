Атака на ТЦК в Запорожье: российские войска нанесли четыре удара, двух военных госпитализировали

Российские войска нанесли четыре удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП во время обстрела в четверг 7 июля. Об этом сообщил Запорожский областной ТЦК и СП.

В результате атаки пострадали военнослужащие роты охраны, которые ранее были переведены из боевых подразделений по заключению военно-врачебной комиссии. Все они имеют опыт участия в боевых действиях на передовой против российских войск. Двое из них сейчас госпитализированы — их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили, отметили в ТЦК.

«Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направленная на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев», — говорится в сообщении.

7 июля войска страны-агрессора России атаковали дронами Харьков и Запорожье.

Сухопутные войска ВСУ сообщали, что в результате атаки произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Россия атакует ТЦК и СП — что известно

30 июня российский дрон попал возле ТЦК и СП в Кривом Роге. Ранения получили трое гражданских.

3 июля Россия нанесла удар беспилотниками по Полтаве, в результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

«Из-за другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских», — сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Как уточнил временно исполняющий обязанности руководителя Полтавской ОГА Владимир Когут, погибли три человека, по меньшей мере 11 — ранены.

6 июля российская армия попала БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП. Обошлось без погибших и пострадавших.

Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что РФ, вероятно, будет продолжать наносить удары по зданиям ТЦК и СП в Украине.