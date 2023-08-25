Роскошный автопарк и недвижимость. НАПК разоблачило заместителя одесского военкома на незаконном обогащении на 14 миллионов гривен 25 августа, 17:45 Представитель Одесского областного ТЦК Дмитрий Галушка незаконно обогатился на 14 миллионов гривен (Фото:НАПК)

В пятницу, 25 августа, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что выявило признаки коррупционной деятельности у одного из представителей ТЦК и СП Одесской области Дениса Галушко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В НАПК отметили, что с 2020 года теща военкома приобрела, а впоследствии продала два автомобиля: Mercedes-Benz GLE 43 AMG стоимостью два миллиона гривен и Mercedes-Benz GLS 350 стоимостью 2,3 миллиона гривен.

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В 2022 году она приобрела еще и автомобиль BMW X7 XDRIVE 30D, который стоит 3,9 миллиона гривен, а в договоре купли-продажи указала цену в пять тысяч гривен, что свидетельствует «о сокрытии реальной стоимости его приобретения». Позже теща военкома осенью 2022 года приобрела жилой дом и земельный участок под ним общей стоимостью более трех миллионов гривен.

Мать военкома Галушки летом 2022 года приобрела автомобиль Toyota RAV-4 HYBRID за 880 тысяч гривен и жилой дом с земельным участком за почти 1,7 миллиона гривен, не имея никаких финансовых возможностей.

Сын военкома является владельцем квартиры в Одессе, которая стоит 563 тысячи гривен. Жена представителя ТЦК купила осенью 2021 года автомобиль Mazda CX-5, указав в договоре цену купли-продажи 50 тысяч гривен при реальной стоимости около 1,3 миллиона. А летом 2023 года жена купила Mercedes-Benz V-KLASSE стоимостью более 2,6 миллиона гривен.

В НАПК отметили, что кроме таких покупок с 2021 года военком вместе с женой потратили почти шесть миллионов гривен, что несопоставимо с их законными заработками. Все средства они вносили на свои банковские счета наличными через терминалы на суммы от девяти тысяч до 106 тысяч гривен.

НАПК резюмирует, что у Дениса Галушки и его близких «отсутствуют законные доходы для приобретения указанного имущества».

17 августа НАПК сообщило, что выявило у начальника Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикало признаки незаконного обогащения на сумму в 8,5 миллионов гривен.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о проверках ТЦК по всей Украине.

По словам президента, по состоянию на 11 августа было известно о 112 уголовных производствах в отношении должностных лиц военкоматов и 33 подозрения. Злоупотребления зафиксировали в разных областях, в частности Донецкой, Полтавской, Винницкой, Одесской, Киевской, Львовской.

17 августа Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.