Прокуратура заявила о задержании в Одессе работников ТЦК, которые похитили мужчину и требовали у него $6 тысяч

Прокуратура расследует дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве в условиях военного положения (Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram)

В Одессе трех работников ТЦК и СП и члена общественной организации подозревают в похищении мужчины и вымогательстве 6 тысяч долларов.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура в пятницу, 16 января.

Работников ТЦК и члена общественной организации разоблачили прокуроры вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины вечером 15 января.

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По данным следствия, во время мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы фигуранты силой посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу.

Как рассказали в прокуратуре, во время этого у «заложника» требовали 6 тысяч долларов за недоставление его в здание ТЦК.

Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram

Прокуратура Одессы расследует дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве в условиях военного положения. Всех причастных к преступлению задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.