Прокуратура заявила о задержании в Одессе работников ТЦК, которые похитили мужчину и требовали у него $6 тысяч
Прокуратура расследует дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве в условиях военного положения (Фото: Одесская областная прокуратура/Telegram)
В Одессе трех работников ТЦК и СП и члена общественной организации подозревают в похищении мужчины и вымогательстве 6 тысяч долларов.
Об этом сообщила Одесская областная прокуратура в пятницу, 16 января.
Работников ТЦК и члена общественной организации разоблачили прокуроры вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины вечером 15 января.
По данным следствия, во время мобилизационных мероприятий в Киевском районе Одессы фигуранты силой посадили мужчину в автобус и около часа возили по городу.
Как рассказали в прокуратуре, во время этого у «заложника» требовали 6 тысяч долларов за недоставление его в здание ТЦК.
Прокуратура Одессы расследует дело о незаконном лишении свободы и вымогательстве в условиях военного положения. Всех причастных к преступлению задержали.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании им меры пресечения.
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