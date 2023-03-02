Пять изменений во время войны. Что планируют поменять в работе ТЦК в первую очередь 2 марта, 12:33 Мобилизация 2022 (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине с февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, направленные на отражение полномасштабного вторжения России. Через год работы территориальных центров комплектования выявили недостатки в системе, которые военное руководство планирует теперь решить.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину изменили правила военного учета. По постановлению № 1487 на ТЦК возлагается больше обязательств, кроме того, предусматривается военный учет женщин с медицинской специальностью и регулярное обновление данных лиц, состоящих на учете. Старая система военного учета в Украине не готова к современным вызовам, и сначала было принято решение обновить работу военно-врачебных комиссий, а теперь организацию работы ТЦК.

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Высшее военное руководство рассмотрело жалобы и острые ситуации, связанные с работой ТЦК в Украине и для эффективного выполнения их задач планирует усовершенствовать систему. Как заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, эксперты пересматривают организацию работы ТЦК и сформировали пять направлений, по которым следует внести изменения.

Под председательством первого заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка представители Минобороны и руководители областных ТЦК определили недостатки в системе мобилизации и мобилизационной подготовки и предложить изменения в работе ТЦК.

«Полномасштабное вторжение создало новые вызовы по всем направлениям, в том числе и для ТЦК. Помимо увеличенного объема работы, появился ряд задач, продиктованных войной. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан.

Отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", ― объясняет замминистра обороны.

Работа ТЦК 2023 ― какие изменения внесут в первую очередь

Для улучшения работы бывших военкоматов планируют обновить законодательную базу, ввести оцифровку документооборота, которая предусматривается еще в постановлении № 1487 о военном учете и усовершенствуют условия заключения контракта для желающих поступить на службу в ВСУ. Главные изменения, которые планируются:

нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК;

усовершенствование процедуры заключения контракта на службу;

цифровизация работы ТЦК;

соблюдение прав лиц, призываемых по мобилизации;

усовершенствование работы ТЦК с родственниками погибших и без вести пропавших.

Напомним, Комитет Верховной Рады инициировал заседание из-за резонансных случаев во время мобилизации, в частности, после того, как нардепу вручили повестку в Киеве на улице.

До этого возмущение вызвал случай, когда в Одессе работники военкомата пытались жестко задержать мужчину .

В пресс-службе ОК Юг сообщили, что персонал недостаточно обучен для раздачи повесток, а также, что в системе есть недостатки и что работникам ТЦК будут выдавать бодикамеры для фиксирования процедуры выдачи повестки.

Проводится проверка в случае, когда житель Тернополя погиб через месяц после призыва. Тернополянина Богдана Покитко якобы мобилизовали повесткой на улице с принудительной доставкой в ТЦК, не провели достаточное обучение с оружием и после непродолжительного срока службы в охране ТЦК отправили на Донецкое направление, где мужчина погиб.