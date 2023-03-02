Пять изменений во время войны. Что планируют поменять в работе ТЦК в первую очередь

2 марта, 12:33
Поделиться:
Мобилизация 2022 (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

Мобилизация 2022 (Фото:Министерство обороны Украины \ facebook)

В Украине с февраля 2022 года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, направленные на отражение полномасштабного вторжения России. Через год работы территориальных центров комплектования выявили недостатки в системе, которые военное руководство планирует теперь решить.

Читайте также:
Пять главных изменений в ВВК. Что поменяют в работе военных врачебных комиссий в первую очередь

После полномасштабного вторжения РФ в Украину изменили правила военного учета. По постановлению № 1487 на ТЦК возлагается больше обязательств, кроме того, предусматривается военный учет женщин с медицинской специальностью и регулярное обновление данных лиц, состоящих на учете. Старая система военного учета в Украине не готова к современным вызовам, и сначала было принято решение обновить работу военно-врачебных комиссий, а теперь организацию работы ТЦК.

Видео дня

Высшее военное руководство рассмотрело жалобы и острые ситуации, связанные с работой ТЦК в Украине и для эффективного выполнения их задач планирует усовершенствовать систему. Как заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, эксперты пересматривают организацию работы ТЦК и сформировали пять направлений, по которым следует внести изменения.

Читайте также:

Мобилизация 2023 — полковник ВСУ в запасе объяснил, кого должны призывать ТЦК (Фото:Генштаб) До пяти категорий. Полковник ВСУ назвал украинцев, которых планируют мобилизовать следующими

Под председательством первого заместителя Министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка представители Минобороны и руководители областных ТЦК определили недостатки в системе мобилизации и мобилизационной подготовки и предложить изменения в работе ТЦК.

«Полномасштабное вторжение создало новые вызовы по всем направлениям, в том числе и для ТЦК. Помимо увеличенного объема работы, появился ряд задач, продиктованных войной. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан.

Отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", ― объясняет замминистра обороны.

Читайте также:
В Украине новые правила. Начнется ли весенний призыв 2023 года и что поменялось во время военного положения

Работа ТЦК 2023 ― какие изменения внесут в первую очередь

Для улучшения работы бывших военкоматов планируют обновить законодательную базу, ввести оцифровку документооборота, которая предусматривается еще в постановлении № 1487 о военном учете и усовершенствуют условия заключения контракта для желающих поступить на службу в ВСУ. Главные изменения, которые планируются:

  • нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК;
  • усовершенствование процедуры заключения контракта на службу;
  • цифровизация работы ТЦК;
  • соблюдение прав лиц, призываемых по мобилизации;
  • усовершенствование работы ТЦК с родственниками погибших и без вести пропавших.
Читайте также:
Для «объективной оценки». Повестки во время мобилизации будут выдаваться по новому принципу

Напомним, Комитет Верховной Рады инициировал заседание из-за резонансных случаев во время мобилизации, в частности, после того, как нардепу вручили повестку в Киеве на улице.

До этого возмущение вызвал случай, когда в Одессе работники военкомата пытались жестко задержать мужчину .

В пресс-службе ОК Юг сообщили, что персонал недостаточно обучен для раздачи повесток, а также, что в системе есть недостатки и что работникам ТЦК будут выдавать бодикамеры для фиксирования процедуры выдачи повестки.

Проводится проверка в случае, когда житель Тернополя погиб через месяц после призыва. Тернополянина Богдана Покитко якобы мобилизовали повесткой на улице с принудительной доставкой в ТЦК, не провели достаточное обучение с оружием и после непродолжительного срока службы в охране ТЦК отправили на Донецкое направление, где мужчина погиб.

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу
Читайте также:
Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Мобилизация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Повестка Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X