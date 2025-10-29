На Закарпатье работник ТЦК за взятки помогал призывникам и военным бежать со службы — ГБР показало фото кровати с деньгами

29 октября, 18:04
По материалам ГБР будут судить чиновника Закарпатского ТЦК (Фото: Государственное бюро расследований)

По материалам ГБР будут судить чиновника Закарпатского ТЦК (Фото: Государственное бюро расследований)

На Закарпатье будут судить работника территориального центра комплектования, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от службы в армии. Об этом сообщило Государственное бюро расследований в среду, 29 октября.

По данным следствия, работник ТЦК выводил за пределы учреждения мужчин, которые прибыли для мобилизации, но не хотели служить. Стоимость «услуги» составляла от 3 до 4 тысяч долларов, которые передавали родственники или знакомые военнообязанных.

Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований
Фото: Государственное бюро расследований

Кроме того, за 4−5 тысяч долларов инструктор помогал военным, которые только что вернулись после самовольного оставления части, повторно сбежать из батальона резерва.

Следователи также установили, что он сам склонял военных к побегу, показывая им путь, как выйти из расположения в обход патрулей. Беглецов ждал его знакомый, который отвозил их в «безопасные» места. По этой схеме службу оставили по меньшей мере пятеро военных.

Читайте также:
ГБР заявило о разоблачении в Одессе врачей ВВК, которые продавали справки о непригодности к службе за $16 тысяч

Работники ГБР задержали инструктора в феврале 2025 года во время получения 10 тысяч долларов за содействие двум военнослужащим.

Ему инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных сил в особый период (ч. 1 ст. 114−1 УК Украины). Если вину докажут, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины ТЦК и СП ТЦК Мобилизация

Поделиться:

