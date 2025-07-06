Ударили по голове. В Ровенской области напали на военного ТЦК
В Ровенской области произошел инцидент с ТЦК (Фото: Волынский ТЦК и СП / Facebook)
В Ровенской области во время проверки документов избили военнослужащего территориального центра комплектования. Инцидент произошел 5 июля в селе Орловка на улице Дружбы.
Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.
Во время проведения оповещения военнослужащими одного из ТЦК Ровенской области произошел конфликт с местными жителями.
Во время проверки документов между группой лиц и военными возникла ссора, в ходе которой старшего солдата ударили по голове.
На место инцидента прибыли правоохранители. Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу в городе Сарны.
Правоохранители внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.
«В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом», — говорится в сообщении.