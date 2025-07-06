Ударили по голове. В Ровенской области напали на военного ТЦК

6 июля, 14:52
Поделиться:
В Ровенской области произошел инцидент с ТЦК (Фото: Волынский ТЦК и СП / Facebook)

В Ровенской области произошел инцидент с ТЦК (Фото: Волынский ТЦК и СП / Facebook)

В Ровенской области во время проверки документов избили военнослужащего территориального центра комплектования. Инцидент произошел 5 июля в селе Орловка на улице Дружбы.

Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Во время проведения оповещения военнослужащими одного из ТЦК Ровенской области произошел конфликт с местными жителями.

Реклама

Во время проверки документов между группой лиц и военными возникла ссора, в ходе которой старшего солдата ударили по голове.

На место инцидента прибыли правоохранители. Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу в городе Сарны.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.

«В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом», — говорится в сообщении.

Читайте также:
Редактор: Виктория Горевая

Теги:   ТЦК и СП Ровенская область Ровно Избиение Военнослужащий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X