Ударили по голове. В Ровенской области напали на военного ТЦК

В Ровенской области произошел инцидент с ТЦК (Фото: Волынский ТЦК и СП / Facebook)

В Ровенской области во время проверки документов избили военнослужащего территориального центра комплектования . Инцидент произошел 5 июля в селе Орловка на улице Дружбы.

Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Во время проведения оповещения военнослужащими одного из ТЦК Ровенской области произошел конфликт с местными жителями.

Реклама

Во время проверки документов между группой лиц и военными возникла ссора, в ходе которой старшего солдата ударили по голове.

На место инцидента прибыли правоохранители. Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу в городе Сарны.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 350 УКУ.

«В очередной раз напоминаем гражданам Украины мужского пола мобилизационного возраста о необходимости обновления учетных данных во избежание недоразумений и ответственности перед законом», — говорится в сообщении.