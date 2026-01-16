Новый министр обороны Михаил Федоров заявил, что в розыске находятся около двух миллионов украинцев , а еще около 200 тысяч военных — в СВЧ. Каким может быть решение проблемы с пополнением войска, в эфире Radio NV прокомментировал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Сергей Кузан глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Речь идет о мобилизации в комплексе — как мобилизационные меры, то есть принудительные, также и меры рекрутинга.

Потому что мало, условно говоря, принудительно мобилизовать человека. Нам нужны качественные и мотивированные бойцы в украинской армии. И вот это дополнение к мобилизации предлагает именно система рекрутинга. И я надеюсь, что министр будет уделять этому вопросу должное внимание именно в комплексе, когда все органы — не только государственной власти, но и местного самоуправления — будут вовлечены в мероприятиях не только помощи для содействия мобилизации, но и создания соответствующей инфраструктуры для того, чтобы каждый украинец мог выбрать себе [бригаду]. Не ждать, пока его мобилизуют, а выбрать себе соответствующее и надлежащее место в украинской армии. Тогда у нас и СЗЧ будет меньше, и подразделения будут более эффективными.

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Я думаю, что стоит ожидать определенную более жесткую кампанию или, скорее сказать, более системную.