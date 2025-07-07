ТЦК и вручение повесток: какие у кого есть права и обязанности и можно ли отказаться от нее

Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации регламентируется постановлением № 560. NV разобрался, какие права и обязанности имеют военнообязанные при проверке документов.

Проверка документов — какие обязанности ТЦК

В пункте 54 Постановления № 560 прописаны правила, что при проверке военно-учетного документа:

уполномоченный представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество ( при наличии), должность, а также предъявить служебное удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина Украины ( удостоверением офицера, военным билетом);

Реклама

полицейские и представители органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы представляются в порядке, определенном приказами руководителей Национальной полиции и Госпогранслужбы соответственно.

Что проверят ТЦК в документах военнообязанных

В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

С указанной целью представители ТЦК, органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов.

В случае установления, что гражданин нарушает правила воинского учета старший группы оповещения предлагает резервисту или военнообязанному (кроме резервистов и военнообязанных СБУ и разведывательных органов) проследовать в районный (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет, прохождения медицинского осмотра для определения годности к военной службе, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа с военно-учетным С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка.

Можно ли отказаться от повестки законно

В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, который уполномочен вручать повестки, составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки объявляется гражданину.

Акт отказа от получения повестки подается руководителю районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки для принятия мер к привлечению правонарушителя к административной ответственности.

Акт отказа от получения повестки регистрируется в районном (городском) территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В случае отказа проследовать в районный (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки полицейский, который входит в состав группы оповещения, проводит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.