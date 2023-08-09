Назначил на должность близкое лицо. Полиция вручила протокол о коррупции военкому ТЦК одного из районов Киева 9 августа, 16:08 Национальная полиция Украины вручила протокол военкому ТЦК одного из районов Киева (Фото:npu.gov.ua)

Национальная полиция Украины сообщает, что один из военкомов районного ТЦК в городе Киеве получил протокол о нарушении антикоррупционного законодательства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Нацполиции заявили, что руководитель районного ТЦК в Киеве назначил на одну из должностей «свое близкое лицо». После этого назначения он не принял меры о наличии конфликта интересов и не сообщил соответствующие органы.

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Правоохранители сообщают, что такие действия квалифицированы как нарушение ограничений по использованию служебного положения (ч. 1 и 2 ст. 172−2 кодекса Украины об административных правонарушениях).

Военкому районного ТЦК в городе Киеве грозит штраф от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 6800 гривен).

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проверок ТЦК и заявил, что ответственность будет неизбежной.

26 июля Национальная полиция сообщила о задержании сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях.

1 августа Офис генпрокурора Украины заявил, что у руководителя ТЦК Днепропетровской области провели обыск по подозрению в незаконном обогащении.

4 июля Одесский областной ТЦК и СП сообщил, что военком Егор Смирнов, который имеет состояние на миллионы долларов и устроил в военкомат двух своих соратников, переведен в одну из бригад, которая выполняет боевые задачи на фронте.

В тот же день Служба безопасности Украины сообщила о задержании руководителя районного ТЦК в Полтавской области за вымогательство взятки от местного бизнесмена, который занимался импортом автомобилей.

Также 4 августа в Тернопольской области правоохранители разоблачили местного военкома, который вместе со своими сообщниками подделывали документы для уклонения от мобилизации для выезда за границу, а после этого уволили из ТЦК и отправили на фронт.